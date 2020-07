Gasilci posredovali na več kot 500 lokacijah, toča največ škode povzročila v Domžalah

Neurje z močnimi nalivi in vetrom, ki je včeraj zvečer ponekod s seboj prineslo tudi več kot pet centimetrov debelo točo, je povzročilo ogromno škodo na objektih, avtomobilih in vrtninah. V občini Domžale ima več sto objektov razbito streho in vodo v hiši. Posredovanje gasilskih enot je bilo potrebno na več kot 500 lokacijah, aktiviranih je bilo okoli 100 enot. Kljub opozorilom so vozniki tudi tokrat ustavljali pod nadvozi.

Včeraj zvečer je večji del Slovenije zajelo neurje z močnimi nalivi in vetrom. Ponekod je klestila tudi toča, ki je ponekod v premer merila več kot pet centimetrov. Najhuje je bilo v Domžalah, kjer je poškodovala večje število stanovanjskih in drugih objektov ter avtomobilov. Gasilci in druge službe so iz objektov črpali vodo, preusmerjali nevarne hudournike, začasno pokrivali poškodovane strehe na objektih, odstranjevali podrta drevesa, čistili zemljine iz cestišč in meteorne jaške. Zabeležili so tudi več zemeljskih plazov, ponekod pa je zaradi neurja bila tudi motena oskrba z električno energijo.

Kot je zapisano v 12-urnem poročilu Centra za obveščanje RS, je bilo v občinah Črna na Koroškem, Kamnik, Mežica, Vodice, Gornja Radgona, Komenda, Mozirje, Trzin, Braslovče, Laško, Lukovica, Prebold, Šenčur, Hrastnik, Ljutomer, Mengeš, Šentilj, Šmartno ob Paki, Šmartno pri Litiji, Trbovlje, Velenje, Apače, Cerklje na Gorenjskem, Dol pri Ljubljani, Ljubljana, Polzela, Prevalje, Radenci, Šoštanj, Žalec, Brezovica, Dobrova - Polhov Gradec, Domžale, Log – Dragomer, Celje, Juršinci, Križevci, Ormož, Ravne na Koroškem in Trebnje posredovanje potrebno na več kot 500 lokacijah, aktiviranih pa je bilo okoli 100 enot. Kljub opozorilom so vozniki tudi tokrat ustavljali pod nadvozi. Po polnoči se je ozračje umirilo, nevihtni oblaki pa so do jutra povsod razpadli. Gasilci so še vedno na terenu in odstranjujejo posledice neurja. Po prvih informacijah je škoda ogromna.

Uprava RS za zaščito in reševanje na spletni strani poroča o številnih intervencijah. V občini Prevalje so meteorne vode ogrožale stanovanjski objekt in kletne prostore podružnične šole. Gasilci PGD Prevalje so črpali vodo iz objektov in čistili meteorne jaške. Na cesti Prevalje–Mežica je podrto drevo za nekaj časa zaprlo promet. Zaprta je lokalna cesta Brančurnik–Kot pri Prevaljah. Na cesto Črna na Koroškem–Šentvid se je vsul zemeljski plaz. Posredovali so dežurni delavci Cestnega podjetja, ki so cesto delno sprostili za promet. V naselju Lom v občini Mežica so posredovali gasilci PGD Mežica zaradi odkrite strehe stanovanjskega objekta. Zaradi neurja je na območju občine prišlo tudi do prekinitve oskrbe z električno energijo. V občini Hrastnik je meteorna voda ogrožala več stanovanjskih objektov. Posredovali so gasilci PGD Hrastnik, Dol pri Hrastniku, Turje in Marno, ki so na več lokacijah odmašili in očistili odtočne jaške, preusmerili hudournike in preventivno pregledali objekte. V Vodicah sta močan veter in toča odkrila nekaj streh stanovanjskih in gospodarskih objektov. Meteorna voda je zalila nekaj kleti. Gasilci so prečrpali vodo ter zasilno prekrili odkrito in poškodovano streho. V občini Domžale ima več sto objektov razbito streho in vodo v hiši.

