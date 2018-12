Gasilci preventivno požagali kar 74 dreves

Okoljevarstveniki, ljubitelji narave in tudi nekateri domačini iz Senožeč so ogorčeni nad samovoljno akcijo tamkajšnjih gasilcev. Ti so požagali kar 74 akacijevih dreves ob cesti Senožeče - Štorje. Gasilci pojasnjujejo, da so drevesa požagali preventivno, ker je bilo na tem cestnem odseku v preteklih letih več hudih prometnih nesreč zaradi odpadlih vej.