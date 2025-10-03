Slovenija
Gasilci, reševalci in policisti otroke učili o varnosti
Ali veste, česa nikakor ne smete storiti, ko v kuhinji zagori olje? Kako se gibati v zadimljenem prostoru ali kako pravilno oživljati? Odgovore na ta vprašanja so otroci spoznali na dogodku Dan z gasilci, ki so ga pripadniki ljubljanske Gasilske brigade pripravili ob podpori drugih interventnih služb. Več kot dva tisoč vrtčevskih in osnovnošolskih otrok je spoznavalo, kako ravnati v nevarnih situacijah.
