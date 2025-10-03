Svetli način
Slovenija

Gasilci, reševalci in policisti otroke učili o varnosti

Ljubljana, 03. 10. 2025 19.22 | Posodobljeno pred 11 dnevi

Denis Malačič , Janez Usenik
Ali veste, česa nikakor ne smete storiti, ko v kuhinji zagori olje? Kako se gibati v zadimljenem prostoru ali kako pravilno oživljati? Odgovore na ta vprašanja so otroci spoznali na dogodku Dan z gasilci, ki so ga pripadniki ljubljanske Gasilske brigade pripravili ob podpori drugih interventnih služb. Več kot dva tisoč vrtčevskih in osnovnošolskih otrok je spoznavalo, kako ravnati v nevarnih situacijah.

gasilci otroci najmlajši predstavitev poklic
odpisani zasedli vlado
03. 10. 2025 19.41
-1
Gasilcem so otroci verjeli za policiste pa že otroci vedo kdo in kaj so.
