Gasilci, reševalci in policisti otroke učili o varnosti

Ali veste, česa nikakor ne smete storiti, ko v kuhinji zagori olje? Kako se gibati v zadimljenem prostoru ali kako pravilno oživljati? Odgovore na ta vprašanja so otroci spoznali na dogodku Dan z gasilci, ki so ga pripadniki ljubljanske Gasilske brigade pripravili ob podpori drugih interventnih služb. Več kot dva tisoč vrtčevskih in osnovnošolskih otrok je spoznavalo, kako ravnati v nevarnih situacijah.