Gasilci, reševalci in zdravniki: Nesreča ne počiva, tudi mi ne počivamo

2. november je bil uradno povsem običajen delovni dan, kljub temu pa so marsikje pisarne in druge službe samevale. Veliko ljudi je izkoristilo razpored prazničnih dni in z enim dodatnim dnem dopusta podaljšalo oddih. Med njimi so nekateri poslanci in ministri, pa tudi celotna uprava Mestne občine Maribor. Luksuz, ki pa ga v nekaterih poklicih ne poznajo.