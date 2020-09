Gasilci še ne bodo dobili dodatnih sredstev, Tonin zagotavlja sistemske rešitve

Na 11. seji odbora za obrambo je padla pobuda opozicije za zagotovitev dodatnih finančnih sredstev prostovoljnim gasilskim društvom. Za je glasovalo pet poslancev, proti osem. Dva dneva zatem je Matej Tonin, čeprav so v NSi glasovali proti predlogu, napovedal zagotovitev več sredstev in opreme za gasilsko delovanje. V Gasilski zvezi Slovenije s predlogom opozicije sicer niso bili seznanjeni, so pa povedali, da je, kljub razmeroma dobremu financiranju gasilstva v Sloveniji, sredstev še vedno premalo. Prav tako, da v nekaterih občinah društva nimajo za osnovno preživetje.

Gasilske organizacije na Slovenskem uživajo največje zaupanje državljanov, redno kažejo raziskave javnega mnenja. Njihova pomoč državljanom v intervencijah vseh oblik – od gašenja požarov, saniranja posledic naravnih nesreč, reševanja oseb in premoženja ter številnih drugih družbenoodgovornih dejavnostih, jim zagotavlja ugled in zaupanje med prebivalstvom. Poleg tega pa gre za množične organizacije. Po podatkih Gasilske zveze Slovenije (GZS) je v Sloveniji več kot 1300 prostovoljnih gasilskih društev, vanje pa je včlanjenih 170.000 gasilcev, med njimi je aktivnih več kot 50.000. Epidemija novega koronavirusa je vplivala tudi na delovanje nekaterih gasilskih društev. Ta se namreč financirajo tudi s sredstvi, ki jih pridobijo z organizacijo gasilskih veselic, prodajo koledarjev in s pomočjo pri drugih prireditvah. Z zbranimi prispevki si pomagajo pri nakupu opreme, ki jo potrebujejo za uspešno izvajanje intervencij. Zaradi ukrepov o omejevanju združevanja na javnih površinah so tako nekatera društva že več mesecev brez pomembnega vira financiranja.

V nekaterih prostovoljnih gasilskih društvih pravijo, da bodo letos utrpeli 50- do 60-odstotni izpad dohodkov, pri čemer so sami stroški zaradi dodatnih aktivnosti v okviru ukrepov ob epidemiji višji kot pretekla leta, ti pa niso del pogodb z občinami. Pri GZS sicer pravijo, da s tem obstoj večine društev vendarle ne bo ogrožen, saj večina občin in država namreč niso manjšale rednih sredstev za delovanje javne gasilske službe."Društva so lahko izpad dohodka na osnovi zakonodaje, sprejete zaradi koronavirusa, prijavila tudi preko občin. Izpad dohodka nastaja iz naslova lastne dejavnosti, ki pa je v nekaterih društvih zelo pomembna. Tukaj niso samo veselice, je še veliko drugih aktivnosti, preko katerih pridobivamo sredstva, ki jih zaradi epidemije ni ali se izvajajo v manjšem obsegu," je pojasnil poveljnik Franci Petek. Opozicija je zato predlagala, da se prostovoljnim gasilskim društvom zagotovijo dodatna finančna sredstva, s katerimi bi premostili izpad sredstev za čas epidemije novega koronavirusa. Pisno poslansko pobudo za dodatno financiranje društev v višini najmanj 7,8 milijona evrov je konec avgusta vložil poslanec Levice Miha Kordiš. "Epidemija je imela tudi gospodarske posledice, zaradi katerih so se skrčile donacije pravnih in fizičnih oseb," je opozoril ob vložitvi predloga. Zato so v Levici na vlado naslovili pobudo, naj nemudoma zagotovi dodatno financiranje prostovoljnih gasilskih društev, pripravi celovito oceno izpada dohodkov prostovoljnih gasilskih društev in na podlagi te zagotovi dodatna sredstva. Ob tem so vlado pozvali, naj na podlagi ocene izpada dohodkov zagotovi dodatna sredstva za prostovoljna gasilska društva v rebalansu proračuna v letih 2021 in 2022. Pri GZS sicer s pobudo Levice niso bili seznanjeni, kar kaže na to, da se v politični stranki očitno niso poskušali koordinirati z gasilci. Vseeno pa pravijo, da bi bila tudi enkratna sredstva dobrodošla, čeprav se sami zavzemajo za sistemske rešitve. "Verjetno ni gasilca v naši organizaciji, ki se ne bi strinjal, da dobi 7,8 milijona evrov. V GZS nismo bili seznanjeni s tem predlogom, prav tako nimamo podatka, katere stroške bi lahko pokrivali s tem denarjem. V Sloveniji imamo sorazmerno dober sistem financiranja gasilstva, na žalost pa je sredstev še vedno premalo. Imamo občine, kjer potrebe svojih društev pokrivajo skoraj v celoti in take, v katerih društva nimajo za osnovno preživetje. Na GZS se zavzemamo za sistemske rešitve, pri čemer so enkratna sredstva vedno dobrodošla, vendar tovrstnih težav ne rešujejo dolgoročno."

Predlog je padel na odboru za obrambo Predlog Levice je nato v četrtek obstal na odboru za obrambo. Poslanci so ga zavrnili s petimi glasovi za in osmimi proti. Dva dneva po padcu predloga, s katerim bi gasilskim društvom zagotovili dodatno financiranje in potem ko je član odbora, poslanec NSi Andrej Černigoj,glasoval proti, se je notranji minister Matej Toninudeležil slavnostne seje Gasilske zveze Slovenije, kjer so podeljevali letošnje nagrade posameznikom za njihovo izjemno delo in zasluge pri razvoju gasilske organizacije in požarnega varstva v Sloveniji. Tam je poudaril, da je skrb za nadaljnji razvoj slovenskega gasilstva prioriteta. "Gasilstvo nosim v srcu. Skrb za razvoj slovenskega gasilstva je ena izmed mojih prioritet," je nato zapisal na Twitterju in dodal, da so na ministrstvu za obrambo pripravili konkretne predloge, ki vključujejo več proračunskih sredstev za gasilce, ureditev standardiziranega gasilskega zavarovanja oseb in opreme ter črpanje evropskih sredstev v višini 150 milijonov evrov.

