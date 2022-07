Gasilci stopajo v nov dan 'gašenja, straženja in negotovosti na Krasu'

Za gasilce se je že začel 16. dan ognjenega divjanja, gašenja, straženja in negotovosti na Krasu. A noč je na srečo minila mirno, razmere pa se umirjajo tudi na italijanski strani. Požar je v okolici Kostanjevice na Krasu čez noč stražilo 49, na območju Velikega Ovčnjaka pa 12 gasilcev. Požar, ki je v petek znova izbruhnil na Velikem Ovčnjaku, je bil sicer do večera lokaliziran in pod nadzorom, so pa vojaški in civilni sekači posekali okolice nekaterih cest, da bi lažje ustavili ogenj, ki bi se morebiti lahko razširil z italijanske strani. "Obilno deževje je edina rešitev za naravo, domačine in gasilce," je dejal Danijel Cek iz regijskega štaba civilne zaščite. A dež je tudi tokrat zatajil, padlo ga je namreč veliko manj kot napovedanih 10 do 15 litrov dežja na kvadratni meter.

Noč je za ves Kras na srečo minila mirno, razmere pa se umirjajo tudi na italijanski strani, kjer so požar uspeli omejiti. Razmere na požariščih bodo še naprej spremljali, danes pa naj bi se odločili, ali je na terenu še potrebna prisotnost gasilskih enot iz drugih regij. Kot so sporočili iz civilne zaščite, je veliko pogorišče v okolici Kostanjevice na Krasu že v petek ostalo mirno, tista žarišča, ki so se vseeno pojavila, pa so gasilci hitro pogasili. Čez dan je na straži ostalo 70 gasilcev, čez noč pa 49. Ob tem so vojaški in civilni sekači posekali okolice nekaterih cest, denimo ceste od Opatjega sela proti Mirnu. Tako bi namreč lažje ustavili ogenj, če bi se ta razširil po pobočju navzgor iz Devetakov z italijanske strani, so pojasnili.

FOTO: Danijel Cek

Dopoldne je bilo mirno tudi na požarišču Velikega Ovčnjaka nad vasico Šibelji, a so nato zgodaj popoldne opazili nov požar na severovzhodnem pobočju Ovčnjaka, tik ob robu požarišča, ki je bilo že dva dni mirno. Z ognjem, ki je na koncu zajel pol hektarja površine in je resno ogrožal strnjen borov gozd na vzhodni strani vrha, se je spopadlo 75 gasilcev iz Kraške gasilske zveze, pomagali pa so jim še gasilci iz Dornberka ter gasilci s Postojnskega in Pivškega. "S pomočjo vojaškega helikopterja, ki je požar zalival, in policijskega, ki je s pomočjo termokamere odkrival žarišča, so požar do večera omejili in ga ustavili, nato pa začeli izdatno zalivati robove požarišča," je dejal Danijel Cek iz štaba civilne zaščite za Notranjsko. Tam je ponoči ostalo 12 gasilcev.

FOTO: Simon Kovačič