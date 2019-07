Gasilci v neurju ostali brez strehe

Lokalne nevihte, ki so po prvem dnevu vročinskega vala nastale v Sloveniji, niso prizanesle niti gasilcem. Močan veter je razkril streho gasilskega doma PGD Gradac iz Bele krajine, ostrešje pa je poškodovalo objekt zraven doma in zaščitno ograjo bližnjega športnega igrišča. S pomočjo kolegov iz PGD Metlika so uspeli začasno sanirati ostrešje, tako da so ga zasilno pokrili s folijo.

Težave z neurjem so imeli tudi drugod v Beli krajini. V Dragatušu in Brdarcih so drevesa na cesti ovirale promet, prav tako pa je razkrilo ostrešje treh stanovanjskih hiš in petih gospodarskih poslopij. V občini Metlika je na cesto Črnomelj—Metlika, ki so ga odstranili gasilci PGD Metlika in delavci tamkajšnjega cestnega podjetja.

Močnejše deževje v Mariboru je prav tako povzročalo težave, saj je voda zalila dvorišče stanovanjske hiše, garažo in cesto, veter pa je na hišo podrl tudi drevo. Posredovali so gasilci GB Maribor in gasilci PGD Pekre, ki so očistili odvodne jaške in odstranili drevo s strehe stanovanjske hiše.