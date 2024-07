Gasilci v neurju reševali prestrašene skavte in planince

Poveljnik civilne zaščite za Gorenjsko Klemen Šmid je povedal, da je za njimi pestra noč. "Nekaj je bilo zalitih hiš, imeli pa smo tudi dva umika skavtov, in sicer enega v Bohinju in enega na območju Preddvora. V Preddvoru je zasulo tudi regionalno cesto Kranj–Jezersko," je dejal in dodal, da so gasilci in pristojne službe na delu ter da odpravljajo posledice neurja.

V vasi Kokra v preddvorski občini je narasel potok odnesel most in poplavil več objektov, vendar odprava posledic ponoči ni bila mogoča, zato gasilci danes nadaljujejo aktivnosti. Že ponoči pa so preddvorski prostovoljni gasilci pospremili 47 skavtov s tabora v Kokri do hotela, kjer bodo počakali do vrnitve.

Kot poroča Radio Slovenija, je belgijskim skavtom naliv odnesel tabor. Poveljnik civilne zaščite Preddvor Aleš Drekonja je povedal, da razen manjših prask niso poškodovani, so pa bili precej prestrašeni in v šoku.