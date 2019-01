Pestra noč za gasilce in policiste: največkrat posredovali zaradi protehnike

Prehod iz starega v novo leto je gasilcem prinesel veliko dela. Po podatkih uprave za zaščito in reševanje so v silvestrski noči posredovali na več kot 40 intervencijah. Zaradi uporabe pirotehničnih sredstev je večkrat zagorelo v zabojnikih za komunalne odpadke, gorelo pa je tudi na prostem, predvsem živa meja. Ogenj je zajel tudi nekaj poslopij.

Ob 1.38 so gasilce iz Vižmarij in Ljubljane poklicali v ulico Na gaju na Brodu, kjer je zaradi uporabe pirotehničnega sredstva nastala poškodba na strehi osnovne šole, zajel jo je tudi ogenj. Ob približno isti uri so bili na delu tudi domžalski gasilci ter gasili baterijo ognjemeta, ki je gorela na terasi na strehi večstanovanjske stavbe na Ljubljanski ulici v Domžalah.

V Litiji so gasilci ponoči pogasili uničeno leseno barako ter leseno lopo, o gašenju lesene lope poroča uprava za zaščito in reševanje tudi iz Murske Sobote. V Ljubljani so imeli gasilci ponoči delo z gorečim mobilnim straniščem.

Ob 22.20 je ob Podutiški cesti v Ljubljani zaradi rakete zagorel otroški trampolin. Požar je ugasnil sam še pred prihodom gasilcev.

Kmalu po polnoči je na Polzeli zagorela živa meja. Požar so začeli gasiti občani, nato pa na pomoč poklicali gasilce. Živa meja je gorela tudi na Rakeku, ogenj je uničil tudi približno 14 cipres v naselju Krčevina pri Vurbergu. V Kopru in Portorožu so ponoči gasili palme, na Jesenicah in v Gornji Radgoni je gorela trava.

Ponoči je zagorelo tudi v več zabojnikih za smeti, med drugim v Celju, Velenju, Izoli, Kopru, Podlubniku, Struževem, Bevkah, Kočevju, Ljubljani, Mariboru in Mežici. Požar v zabojniku za smeti v Kopru je poškodoval osebno vozilo. Goreči zabojnik v ljubljanskih Dravljah je še pred prihodom gasilcev z vedrom vode pogasila prisebna občanka.

Streljanje na javnem kraju: pri moškem našli plinsko pištolo in naboje

"Minuli dan je bil za gorenjske policiste zelo delaven in nič kaj prazničen, večji del postopkov pa so predstavljale prijave med osmo uro zvečer in tretjo uro zjutraj, ko se je samo preko številke 113 zvrstila več kot polovica vseh dogodkov ta dan," je sporočil Bojan Kos, predstavnik Policijske uprave Kranj. "Poleg tega smo obravnavali še iskanje staršev izgubljenega otroka, dve prijavi prometnih nesreč s poškodbami, vožnja v napačno smer na priključku avtoceste, dve prijavi poskusov vlomov, tri manjše požari in streljanje s plinsko pištolo," je sporočil Kos.



Prijav kršitev z uporabo pirotehnike so se začele pojavljati že popoldan, ko so policisti v Radovljici obravnavali prijavo metanja petard proti ljudem. Mladoletniku so v tem postopku zasegli 31 kosov pirotehnike. Od osme ure zvečer pa so se zvrstile prijave metanja petard na Zgornjem Brniku, v Podlubniku in Kranju sta zagorela smetnjaka, na Jesenicah travnata površina, v Kranju naj bi del pirotehnike osebo rahlo poškodoval po glavi, v Bohinju pa je bilo prijavljeno spuščanje raket med parkiranimi vozili in sum poškodovanja vozil.

S področja javnega reda so kranjski policisti opolnoči obravnavali še prijavo streljanja na javnem kraju. V hitri intervenciji so na kraju izsledili moškega, pri katerem so našli naboje za plinsko pištolo. "Proti kršitelju sedaj vodijo prekrškovni postopek," je še povedal Kos.