'Gasimo posamezna žarišča. Upamo, da bomo še danes prišli do vseh'

Po tem, ko so ognjeni zublji popolnoma opustošili skladišče v industrijski coni na Trati v Škofji Loki, požar pa se je po ostrešju kompleksa razširil tudi na druga podjetja, gasilci še vedno gasijo posamezna žarišča. "Požar smo do poznih nočnih ur uspeli popolnoma umiriti, žarišča bomo gasili tudi tekom dneva. Upamo, da še danes prišli do vseh," nam je povedal vodja intervencije Tomaž Ažbe. Na terenu tako ostaja 15 gasilcev, kot opozarja Ažbe, pa opozorila, naj prebivalci ne hodijo na kraj intervencije in ne odpirajo oken, še vedno ostajajo v veljavi. "Delci so še vedno prisotni v zraku. Niso strupeni, so pa dražilni," je povedal

OGLAS

Več kot 130 gasilcev je v petek z 22 vozili pomagalo pri gašenju obsežnega požara, ki je izbruhnil v industrijski coni na Trati v Škofji Loki. Požar je bil do večera omejen in pod nadzorom, vendar pa se je gašenje nadaljevalo tudi čez noč. Gasilci bodo na kraju po potrebi tudi v naslednjih dneh, so sporočili s škofjeloške občine. V požaru ni bil nihče poškodovan, premoženjska škoda pa bo velika. Vzrok požara bodo ugotavljali kriminalisti.

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik















Obsežen požar v Škofji Loki icon-picture-layer-2 1 / 9

Požar je izbruhnil nekaj pred 14. uro popoldan. Zagorelo je skladišče podjetja Bandag, ki se ukvarja s prodajo pnevmatik. Obsežen požar se je razširil na sosednje prostore, gorele pa niso le pnevmatike, temveč tudi drugi materiali. Opozorilo, naj prebivalci ne odpirajo oken, še vedno velja, škofjeloška občina in Policija pa sta ljudi pozvali tudi, naj ne hodijo na kraj požara, saj da lahko s takšnim početjem motijo delo interventnih služb ter ogrožajo sami sebe. Mobilna enota ekološkega laboratorija (MEEL) v prvih meritvah vode in zraka posebnih emisij ni odkrila. Bodo pa meritve opravljali tudi v naslednjih dneh, je na spletu sporočil škofjeloški župan Tine Radinja. To je bil na škofjeloškem že drugi obsežnejši požar v zadnjih nekaj dneh. Ob prvem pa so na občini izdali tudi priporočila ravnanja ob požaru. "Ob požaru nastanejo različne škodljive snovi. Te snovi vstopijo v naš organizem in lahko škodljivo vplivajo na naše zdravje. Posledice za zdravje so lahko takojšnje ali zakasnele," so ob tem opozorili na občini.