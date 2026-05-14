Gasilci zaradi živega srebra tokrat posredovali v celjski bolnišnici

Prejšnji četrtek je v Kranju prišlo do podobnega dogodka, ko se je v učilnici Gimnazije Kranj razlilo okoli dva decilitra živega srebra. Gasilci so tako že v četrtek dobršen del razlite snovi uspeli poloviti, del živega srebra pa je stekel pod parket. Učilnico so zapečatili, dokler ne bo povsem varna za uporabo. Pouk v ostalih učilnicah poteka normalno.