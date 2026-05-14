Slovenija

Gasilci zaradi živega srebra tokrat posredovali v celjski bolnišnici

Celje, 14. 05. 2026 18.51 pred 15 minutami 1 min branja 1

Avtor:
STA D.L.
Živo srebro

V laboratoriju Splošne bolnišnice Celje so se med premikanjem opreme razsule kroglice živega srebra. Zaposleni so takoj odprli okna, zapustili laboratorij in prostor zaprli. Celjski gasilci so kraj dogodka zavarovali in kroglice živega srebra pobrali ter jih ustrezno shranjene predali bolnišnici, poroča center za obveščanje.

Bolnišnica bo pobrane srebrne kroglice, ki so jih gasilci bolnišnici predali v posebni posodi, izročila pooblaščenemu koncesionarju za ravnanje z nevarnimi odpadki.

Preberi še Epruveta z živim srebrom se je razbila pri fiziki, učilnica ostaja zapečatena

Prejšnji četrtek je v Kranju prišlo do podobnega dogodka, ko se je v učilnici Gimnazije Kranj razlilo okoli dva decilitra živega srebra. Gasilci so tako že v četrtek dobršen del razlite snovi uspeli poloviti, del živega srebra pa je stekel pod parket. Učilnico so zapečatili, dokler ne bo povsem varna za uporabo. Pouk v ostalih učilnicah poteka normalno.

Actual Asparagus
14. 05. 2026 19.09
Huda panika, medtem pa , citiram "Amalgamske (črne) zalivke vsebujejo približno 50 % živega srebra, ki se izloča v obliki hlapov, zlasti med žvečenjem".....
