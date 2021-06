Začenja se dvodnevna stavka poklicnih gasilcev, jabolko spora položajni dodatek

"Vse izhaja iz ureditve položajnega dodatka, o katerem smo bili praktično že dogovorjeni. To je bila ena od stavkovnih zahtev in zavez že pred tremi leti, v nadaljevanju pogajanj je dejansko prišlo do dogovora, da se zadeva uredi. Vladna stran nas je takrat postavila pred dejstvo, da je potreba tudi po tem, da pride do spremembe nazivov delovnih mest, kar smo tudi izpeljali z veliko truda. Prišlo naj bi le še do implementacije dogovora. Po spremembi vladne pogajalske skupine pa se to ni zgodilo. Ta vladna pogajalska skupina je spremenila svoje stališče do te pravice in nas postavila pred dejstvo, da poklicnim gasilcem ta dodatek ne pripada," je v oddaji 24UR ZVEČER dejal generalni sekretar Sindikata poklicnih gasilcev David Švarc .

"Ne morem se strinjati s tem, da so bila pogajanja žaljiva," pa je dejal vodja pogajalske skupine, državni sekretar na obrambnem ministrstvu Janez Žakelj. "Na ministrstvu za obrambo se zavedamo pomena gasilcev. Je pa treba povedati, da so bile prve tri točke stavkovnega sporazuma že izpolnjene, pogajali smo se o četrti točki na podlagi izhodišč, ki jih je vlada določila že v novembru 2019. V zadnjem mesecu smo se sestali petkrat, pogovori so bili korektni, dobili smo na mizo izhodišča sindikata, mi pa smo predstavili naša izhodišča in uspeli urediti položajni dodatek za tisti del, za katerega še ni bil urejen" - in sicer tako, da se bodo položajni dodatki izplačali tudi tistim gasilcem, ki vodijo skupine od tri do pet oseb.

Na vprašanje, zakaj to za sindikat ni sprejemljivo in zakaj zahtevajo, da imajo vse vodje položajni dodatek, pa je Švarc odgovoril, da je bil to le del dogovora, ki je zdaj sicer izpolnjen, a je "to tudi edina stvar, ki smo jo uspeli dogovoriti". Glede ostale pravice pa pravi, da je stališče vlade iz njim neznanih razlogov sedaj drugačno. "Ne omogočajo več možnosti, da bi bili poklicni gasilci, ki vodijo v intervencijah svoje ljudi, za svojo odgovornost in delo deležni tudi dodatka, ki sega od petih do 12 odstotkov njihove plače, kar je za nas nesprejemljivo."