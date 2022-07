Petek: Sredstva za gasilce bodo zdaj prišla s treh strani

V Sloveniji imamo okoli 45.000 aktivnih gasilcev - približno toliko je prostovoljcev, nekaj manj kot tisoč imamo še poklicnih gasilcev. Poklicni gasilci za boj z ognjem dobivajo plačo, za prostovoljce pa je nekoliko drugače. Kot je dejal poveljnik gasilske zveze Franci Petek, bodo sredstva tokrat prišla s treh strani. Prvič kot običajno prek državnega načrta, drugič prek pobude premierja Roberta Goloba, ki jo bo nadgradil podjetnik Ivo Boscarol in tretjič prek zbranih sredstev od ljudi in podjetij. Obrambni minister Marjan Šarec je ob tem napovedal, da se bo zavzel za to, da na doniran denar ne bi bilo treba plačati davka.

Največji požar v zgodovini Slovenije je spet pokazal, kako pomembni so prostovoljni gasilci in ostali prostovoljci, ki so nesebično prišli pomagat na Kras za Slovensko družbo. V zadnjih desetih dneh je na tisoče prostovoljcev v službi vzelo dopust, med bojem z ognjenimi zublji pa je veliko društev ostalo tudi brez opreme, ki jo je uničil ogenj ali pa se je poškodovala. Vlada je napovedala, da bodo prostovoljni gasilci za svojo požrtvovalnost dobili 65 evrov oziroma 90 evrov. Svetovno uspešen podjetnik Ivo Boscarol pa je napovedal, da bo za gasilce prispeval toliko kot vlada. "Moj glavni cilj in namen je bil, da bi v tistih dneh, ko je bilo na Krasu najhuje motivirali čim več prostovoljnih gasilcev, da bi šli na Kras in preprečili še večjo katastrofo, ki se je dogajala," je v oddaji 24UR ZVEČER dejal Boscarol in poudaril, da v največjem požaru v zgodovini Slovenije ni zgorela niti ena hiša, tudi umrl ni nihče. Dejal je še, da imamo v Sloveniji izredno dolgo tradicijo prostovoljnega gasilstva, kar je po njegovem mnenju treba ohraniti. Boscarol je povedal tudi, da se je za donacijo odločil po tem, ko je predsednik vlade Robert Golob dejal, da doniran denar za gasilce ne bo obdavčen. Tako premier kot tudi ministrica za javno upravo sta se mu tudi osebno že zahvalila.

Petek: Do zdaj gasilec ni nikoli dobil plačanega nadomestila za svoje delo Delodajalec mora pustiti gasilca na intervencijo, v zameno pa je upravičen do nadomestila izpada dohodka, nadomestila za izpad plače in 20 odstotkov izpada dohodka, pojasnjujejo na gasilski zvezi. Nadomestilo plače delodajalec izplača v breme občine. Če je aktiviran državni načrt, kot v primeru Krasa tudi je, stroške prevzame država. Prostovoljni gasilci medtem materialnih nadomestil ne dobijo, niti kakšnih nagrad, so pa zavarovani. Zakonodaja je sicer jasna, a zatakne se lahko pri izvedbi, pravijo na gasilski zvezi. V večini primerov sicer lokalne skupnosti nadomestila hitro poravnajo, a kdaj tudi ne, opozarjajo. In to se lahko zgodi tudi, če te stroške prevzame država - najdlje so na denar na primer čakali kar leto in pol.

icon-expand Požar na Krasu FOTO: GZ Žalec

"Govorimo o stroških intervencije," je dejal poveljnik gasilske zveze Franci Petek in dodal, da ne gre za nadomestilo za posameznika. "Do zdaj gasilec ni nikoli dobil plačanega nadomestila za svoje delo," je dejal in pojasnil, da se stroškov ne da poravnati takoj, saj morajo počakati na poročila društev. "Društva javijo kaj se je poškodovalo, koliko gasilcev je bilo na intervenciji in koliko nadomestil je potrebno izplačati. Veliko delodajalcev se izplačilu nadomestila odpove," je razložil. Ko imajo zbrane vse podatke, jih nato prek uprave pošljejo na vlado. "Potem pa nekaj časa traja, da vlada to potrdi, da ministrstvo za finance zagotovi denar in šele ko dobimo denar, lahko ta sredstva nakažemo naprej. Če je delodajalec za tekoči mesec izplačal plačo, mora potem kar nekaj časa čakati, da te stroške dobi povrnjene," je dejal.

Šarec: Naj bo ta denar kot en praktični hvala Obrambni minister Marjan Šarec je zagotovil, da tokrat izplačilo gotovo ne bo trajalo leto in pol. "Vlada se zaveda pomembnosti gasilcev in vseh prostovoljcev in bo poskrbela, da bo zadeva hitro izplačana," je dejal. Povedal je, da bodo takšno nadomestilo gasilci prejeli prvič. "Naj bo ta denar kot en praktični hvala, da ne bodo mislili, da so pozabljeni in da se jih potrebuje samo takrat kadar je hudo in da se nanje, ko ni hudo, pozabi," je dejal. "Če se kakšna stvar v birokraciji zatakne, bomo to odpravili," je dejal in dodal, da je to zagotovil tudi predsednik vlade.

icon-expand Požar na Krasu FOTO: Bralec

Petek: Na srečo bodo zdaj sredstva prišla s treh strani "Gasilcem največ pomenijo napisi, ki so jih pričakali, ko so se vračali," je dejal Petek in poudaril, da je prav to tisto, kar ti seže do srca. "Seveda pa so tudi finančne spodbude še kako dobrodošle," je dodal. Pojasnil je, da bodo zdaj sredstva prihajali s treh strani. Prvi vir, ki smo ga že omenili, je državni načrt, s pomočjo katerega se bo poravnalo tudi škodo na opremi, ki je nastala med intervencijo.

Nov pa je že drugi vir, ki je pobuda predsednika vlade in jo bo nadgradil Boscarol. "Tako bo denar zopet prišel tudi v društva," je dejal Petek. "Donacija ni obveza, donacija je pravica. In če ima nekdo pravico pomagat, potem mislim, da je prav, da pomaga. Jaz sem tako čutil," je ob tem dejal Boscarol. Pojasnil je, da gre za moralno podporo, da gasilci vedo, da bodo dobili malo večjo kompenzacijo, čeprav na terenu niso bili zaradi denarja. Želel jim je namreč pokazati, da "smo z njimi". Tretjič pa je odziv ljudi. "Ljudje so se na splošno zelo pozitivno odzvali. Zbirajo se tudi sredstva prek SMS-ov in transakcijskega računa. Že zdaj lahko pove, da se je do zdaj zbralo že preko 400.000 evrov," je povedal Petek in dodal, da se denar še vedno nabira. Donacije prihajajo tako od podjetij kot od občanov. "Ves ta denar bo šel v društva," je povedal.