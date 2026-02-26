'Več kot jasno je, da nimajo namena, da se zadeva zaključi'

S sedanjo Golobovo vlado so pogajanja potekala skozi celoten mandat in so bila zaključena septembra lanskega leta. Nato pa je prišlo do zapletov pri podpisu, saj so bile s strani vladne pogajalske skupine navedene potrebe po dodatnem preverjanju določb na Ministrstvu za javno upravo, kar je po mnenju sindikata nerazumljivo, glede na sodelovanje vseh relevantnih ministrstev pri pogajanjih.

Gre za vladno zavezo, je pojasnil Švarc, s podpisom dogovora o plačah in stavkovnem sporazumu iz leta 2018, še za časa vlade Marjana Šarca, da se bo o normativnih delih kolektivne pogodbe izpogajala vlada s sindikati, ki tega nimajo. "Ta pogajanja so se sicer začela, a je Šarčeva vlada dokaj hitro zaključila svoj mandat, pogajanja smo nadaljevali z Janševo vlado, v tem mandatu smo izpogajali polovico kolektivne pogodbe," je razložil.

Zakaj tako ostra retorika in zakaj napoved stavke v predvolilnem času, nam je v oddaji 24UR ZVEČER povedal David Švarc , generalni sekretar sindikata poklicnega gasilstva.

Zdaj gasilci zahtevajo sestanek z Golobom in kot je povedal Švarc, so s strani vlade začutili, da nima interesa za to, da pride do podpisa kolektivne pogodbe, ki bi urejala delovnopravni status poklicnih gasilcev. "Obrnili smo se na sam vrh Ministrstva za obrambo, našega resorja, tako da smo se dva tedna nazaj sestali z ministrom Sajevicem, ki je za razliko od državnega sekretarja, ki nam je dal vedeti, da gre s predlogom na vlado in da bo vlada o tem odločala, povedal, da se mora o tem pogovoriti še z Ministrstvom za javno upravo."

Potem pa, je nadaljeval, so gasilci dobili obvestilo, da je bil določen nov sestanek, čez deset delovnih dni. "Kar pomeni en teden, dva pred koncem mandata in več kot jasno je, da nimajo jasnega namena, da se zadeva zaključi."

Zato so se obrnili na predsednika vlade Goloba, saj verjamejo, da morda ni seznanjen s potezami vladne pogajalske skupine in dolgoletnim zavlačevanjem glede vladne zaveze, ki je v osrčju te problematike.

"Če ne pride do sestanka in če ne pride na sestanku do resnega dogovora, ki bo pomenil sklenitev kolektivne pogodbe, se bomo naslednji teden v četrtek, 5. marca, preoblikovali v stavkovni odbor, sprejeli sklep o napovedi stavke in dejansko šli v stavko 17. ali 18. marca naslednji mesec," je napovedal Švarc.