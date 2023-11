Gasilec iz Mengša še ni prejel niti evra. PGD: O delitvi se mora dogovoriti z ženo

Avgustovske poplave so močno prizadele tudi gasilca PGD Mengeš Sandija Zajca . Njegovo hišo, v kateri je živel z ženo, otrokoma, taščo in tastom, je popolnoma uničilo. Slovenska javnost se je množično odzvala in junaku pomagala z donacijami. Te so bile nakazane na račun, ki ga je objavil PGD Mengeš. Toda Zajc še do danes sredstev ni prejel.

"Resnica je samo to, da mi do danes niso nakazali še niti evra. Kar me žalosti, ker nimam energije že od poplav naprej. Je pa stvar prišla tako daleč, da sem moral najeti odvetnika in izjave dajem samo še po posvetu z njim, ker se manipulira z vsakim mojim stavkom." Po njegovih besedah je v igri nemalo denarja, o znesku ni želel govoriti. Povedal je še, da je zaradi vsega dogajanja, ki ga ni vajen, pod ogromnim pritiskom.

Zakaj torej denarja še ni na Zajčevem računu? Kot pojasnjujejo v PGD Mengeš, težavo predstavlja spor glede delitve doniranih sredstev med Zajcem in njegovo ženo. "Izplačilo sredstev, doniranih družini Sandija Zajca, bi bilo izvedeno po seji UO in NO PGD Mengeš, ki je bila dne 7. 11. 2023, skladno z mnenjem našega odvetnika. Na tej seji sta bila prisotna Sandi Zajc z odvetnikom ter Sandijeva partnerka s svojo odvetnico. Na predlog odvetnice in s strinjanjem Sandija Zajca ter njegovega odvetnika smo skladno s sklepom zamaknili izplačilo sredstev za 14 dni. V vmesnem času naj bi se obe strani (odvetnik Sandija Zajca in odvetnica Sandijeve partnerke) skušali dogovoriti glede delitve doniranih sredstev. V kolikor do dogovora ne pride, bodo sredstva nakazana skladno z mnenjem našega odvetnika," so zapisali in v prihodnjih dneh napovedali izčrpno objavo za javnost.

Oglasil se je tudi minister za obrambo Marjan Šarec, ki je na družbenem omrežju zapisal, da je "zgodba neugodna za vse", vendar da "društvo ni nikoli imelo namena zadrževati sredstev". Šarec se je pri tem opravičil, da je "zaradi herojskega slovesa takoj verjel posamezniku, ki ga osebno niti ne poznam". Pri tem je dodal, da to ne spremeni dejstva, da je društvo objavilo transakcijski račun in zanj zbiralo sredstva. "Tukaj ne bi smelo iti za eno ali drugo plat medalje, temveč točno za tisto, kar je javno objavljeno."