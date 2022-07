Gasilec iz vodnega topa: Ta 400-konjska mašina se lahko prebije marsikam

Gašenje vodnega topa na Krasu – ideja, ki je pri nekaterih sprožila smeh, pri drugih zavijanje z očmi, spet pri tretjih ogorčenje nad uporabo policijskega vozila. A prostovoljni gasilec PGD Šenčur Drago Sijanec nam je povedal, kako nepogrešljiv je bil v resnici vodni top v boju s plameni na Krasu. "Prek radijske zveze so neprestano prosili za njegovo asistenco na terenu. Vsi so si želeli, da bi jim pomagal pri gašenju," je povedal gasilec, ki je gasilsko vozilo za dva dni nadomestil s policijskim vodnim topom.

Od začetnih besed, da bo vodni top na Krasu uporabljen le kot sredstvo dovažanja vode gasilcem, do nepogrešljivega soborca s plameni. "Bizarno bi bilo ne uporabiti vodnega topa!" so njegovo delo na terenu že opevali na Policiji. Od gasilcev je prevzel delo na določenih koridorjih, kjer je bilo z močenjem terena potrebno ustvarjati in vzdrževati požarne pregrade za zadrževanje ognja, gasilci pa so lahko ekipe prerazporedili na druga pomembnejša žarišča. O njegovi izjemni pomoči gasilcem smo govorili tudi s prostovoljnim gasilcem PGD Šenčur Dragom Sijancem, ki je na Krasu z vodnim topom gasil dva dni – v soboto in nedeljo. A v tem kratkem času spoznavanja z vozilom je ugotovil, kako zelo učinkovito je v boju s plameni. "Z njim smo lahko gasili tudi na lokacijah, kamor se z gasilskimi vozili nismo mogli prebiti. Gre za 400-konjsko mašino, ki se lahko prebije marsikam," je povedal. Rezervoar goriva sicer zadostuje za 24 ur delovanja na terenu.

Za razliko od običajnih gasilskih vozil se je vodni top s svojim curkom lahko prebil veliko bližje osrčju požara. "Gasilci so lahko pogosto pogasili le rob požara ob cesti, medtem ko smo lahko z močnimi curki vodnega topa dosegli tudi njegovo notranjost. S tremi vodnimi curki smo lahko namreč dosegali tudi do 50 metrov oddaljena žarišča," je pojasnil. Ker so šobe vodnih curkov nameščene na strehi vozila, je to še dodatno pomagalo pri doseganju oddaljenih žarišč: "Gasilci brizgalnih šob nimajo na strehi vozil, prav tako ne morejo gasiti s tremi curki hkrati." Moč curka pa se lahko ob tem tudi prilagaja. "Če se je plamen na primer pojavil ob cesti, smo curek zmanjšali ter ogenj pogasili s pršico," je dejal gasilec ter dodal, da je moč curka sicer lahko tudi zelo močna ter da so z njim bržkone z dreves oklestili tudi nekaj lubja.

Ob tem lahko vodni top v eni minuti izstreli 1200 litrov vode, medtem ko lahko gasilci s svojimi vozili v tem času iztočijo za pol manjšo količino. Naenkrat lahko to posebno policijsko vozilo zajame 10.000 litrov vode, na dan pa so v povprečju vodo dotočili okoli 15-krat, je dejal Sijanec. Vodni top je polnila tudi Slovenska vojska, prav tako pa so vodo točili tudi na helioportu. Z vozilom je upravljala petčlanska ekipa, poleg dveh prostovoljnih gasilcev PGD Šenčur, ob Sijancu tudi gasilec Robert Vereš, tudi trije policisti: voznik in hkrati vodja stroja ter dva operaterja na topu. Kot je poudaril sogovornik, je bilo za njihovo varnost poskrbljeno. Top je namreč blindiran in tako varen pred padajočimi drevesi, prav tako ima svojo cirkulacijo zraka, tako da ekipa ni bila izpostavljena dimu.