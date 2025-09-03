Svetli način
Slovenija

Rešil prestrašeno voznico, ki ne zna plavati: 'Bila je izjemno hvaležna'

Piran, 03. 09. 2025 06.00 | Posodobljeno pred 1 uro

Avtor
Luka Černe
Požrtvovalni slovenski gasilci so znova pokazali, kako veliko srce imajo. Gost v 24UR ZVEČER je bil Jani Lesnik, namestnik poveljnika PGD Piran, ki je voznici, ki je obtičala v narasli vodi, brez oklevanja priskočil na pomoč, za seboj pa pustil dom, ki ga je poplavljalo.

Jani Lesnik, prostovoljni gasilec, se je brez oklevanja odzval na klic v sili, čeprav je bila v tistem trenutku ogrožena njegova lastna hiša. Na intervencijo so se gasilci podali takoj, ko so prejeli obvestilo, da je voznica ujeta v avtomobilu, ki bi ga lahko reka odnesla.

Najzahtevnejši del reševanja je bil, da gasilci niso vedeli, na kakšni globini se nahaja vozilo. Dostop jim je oteževal teren, saj so ob cesti globoki jarki, ki so preprečevali lažji pristop do avtomobila. Kljub temu so uspeli voznico spraviti na varno.

Preberi še Junaški gasilec v deroči Dragonji: iz ogroženega doma na pomoč voznici

Povedal je, da je bila, ko so jo izvlekli iz vozila, pretresena, saj ne zna plavati. "Ko je prišla enkrat na kopno in do gasilskega kombija, je bila izjemno hvaležna, da smo jo lahko tako hitro spravili iz avta," pravi Lesnik.

Sam ni dvomil, da mora pomagati, četudi je bila njegova hiša v nevarnosti. "Naša naloga je, da rešujemo življenja. Ko smo izvedeli, da je ženska ujeta v vozilu, smo takoj sedli v gasilska vozila in se odpravili proti njej,"  je pojasnil.

Medtem ko je on reševal voznico, so njegovo hišo pred vodo varovali kolegi gasilci iz Nove vasi in Sečovelj ter Civilna zaščita Piran. "Velika zahvala gre vsem, ki so pomagali pri prečrpavanju vode in pri urejanju terena, da je ta lahko hitro odtekla," Lesnik opisuje dogajanje.

Čeprav vnovični nalivi znova prinašajo skrbi, zaenkrat ostaja optimističen: "Ne moremo reči, da se tega dežja veselimo, saj je zemlja že zelo namočena. A za zdaj je vse pod kontrolo, voda ima pot do morja, kar nam daje nekaj miru."

