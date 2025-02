Gasilska enota UKC Ljubljana ima prvo večnamensko gasilsko vozilo

Pred pridobitvijo gasilskega vozila je enota vrsto nalog opravljala na celotnem območju UKC Ljubljana z lastnimi vozili in pri tem vso opremo ves čas prelagala v svoja vozila, je na današnji novinarski konferenci izpostavil vodja službe za varnost in zdravje pri delu Dejan Škofic.

"Zato bo to velika pridobitev, da bodo imeli vso opremo na enem mestu in da bodo zmožni v najhitrejšem možnem času posredovati na vseh lokacijah kliničnega centra," je še dodal. "Vozilo bo omogočalo, da se v celotnem kampusu nudi višji nivo oskrbe, tudi v starejših objektih, ki ne morejo nuditi aktivne požarne varnosti," pa je dejal Jug in gasilski enoti obljubil, da je to samo prvi korak na boljši poti naprej.

Gasilsko enoto sestavlja 12 gasilcev, ki ob vrsti usposabljanj in preventivnih nalogah na mesec povprečno opravijo 100 intervencij ob izrednih dogodkih.

Škofic je ob predaji spomnil tudi na po njegovem tragične dogodke, ki jih zadnje čase spremljamo v državi. "To vozilo je prišlo ravno pravi čas," je dodal. Poudaril je, da se vsi skupaj trudijo, da v kliničnem centru dvignejo raven požarne varnosti.

Jug pa je ob tem izpostavil nov akcijski načrt, ki so ga pripravili v UKC Ljubljana za povečanje požarne varnosti. Poudaril je, da so sredstva omejena in na tem delajo, kar lahko. "Trudili se bomo, da bo varnost tukaj na najvišji možni stopnji," je dodal. Akcijski načrt predvideva za pet milijonov evrov investicij, za sredstva bodo verjetno zaprosili tudi ministrstvo za zdravje.

Vozilo bo prispevalo k zagotavljanju večje požarne varnosti v vseh objektih UKC Ljubljana. Omogočalo bo učinkovitejše izvajanje preventivnih požarnih aktivnosti, hitrejše in uspešnejše posredovanje v požarih, reševanju ter pri različnih vrstah naravnih in drugih nesreč. Prav tako bo ključnega pomena pri evakuaciji pacientov in zagotavljanju varnosti za vse obiskovalce in zaposlene v UKC Ljubljana, so zapisali v UKC Ljubljana.