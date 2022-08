Gasilska zveza bogatejša za dron s termo kamero: 'Pomagal nam bo pri delu'

Poleg drona je Telemach Gasilski zvezi Slovenije namenil finančno donacijo v vrednosti 5000 evrov ter jo podprl s pokrivanjem julijskih in avgustovskih stroškov telekomunikacijskih storitev gasilskih društev, ki so njihovi naročniki.

Donacijo je predsedniku Gasilske zveze Slovenije Janku Cerkveniku v četrtek predala članica poslovodstva Telemacha Urška Kos. "Letošnje poletje si bodo številni Slovenci zapomnili po požaru na Krasu, ki predstavlja veliko naravno katastrofo," je izpostavila Kosova in izrazila veselje, da lahko "prispevajo društvom in posameznikom, ki skrbijo za našo varnost ob nujnih zadevah, kot so požari, poplave, prometne in ostale nesreče".