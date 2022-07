Gasilska zveza: Donacije občanov bodo porabljene strogo namensko

Kot so zapisali, je gasilska zveza ob velikem požaru na Krasu hitro reagirala in se z vsemi mobilnimi operaterji dogovorila, da so odprli možnost vsem prebivalcem za donacije za obnovo iztrošene ali uničene opreme sodelujočim gasilskim društvom.

Potem ko so na družbenih omrežjih zaokrožili komentarji, da zbrani denar, ki ga bodo občani donirali Gasilski zvezi Slovenije z donacijami s ključno besedo GASILEC5, ne bo namensko porabljen, so se na gasilski zvezi odzvali s sporočilom za javnost.

"Vsak občan, ki pošlje SMS s ključno besedo GASILEC5 na številko 1919, tako donira 5 evrov v zgoraj opisani namen. Sredstva so strogo namenska in Gasilska zveza Slovenije jih bo v celoti po sprejetem ključu razdelila med sodelujoča gasilska društva in o tem obvestila slovensko javnost," so poudarili v sporočilu za javnost. Gasilska zveza ima tudi svoje organe nadzora, ki bedijo nad porabo sredstev, ter zunanjo revizijo in prav nobene bojazni ni, da bi bila lahko sredstva porabljena v druge namene ali zadržana, so dodali.

Tokratna akcija zbiranja donacij ni prva

Ob tem so spomnili, da tokratna akcija zbiranja donacij za gasilska društva ni prva, saj je podobna akcija stekla tudi po katastrofalnem žledu v letu 2014, ko so za vsa zbrana sredstva nabavili gasilsko opremo in jo na javni prireditvi v Logatcu tudi razdelili med društva. Zagotavljajo, da bodo tako ravnali tudi tokrat. Sporočilo za javnost so podkrepili tudi s seznamom nabavljene opreme po društvih v letu 2014.