Gasilska zveza Litija zavrača kritike: Ne razumemo vodstva PGD Litija

Gasilska zveza (GZ) Litija, ki združuje 13 prostovoljnih gasilskih društev, se je odzvala na kritike, ki so jih zoper njih izrekli v Prostovoljnem gasilskem društvu (PGD) Litija. Izjave o nesodelovanju s PGD Litija in neodzivnosti ostro zavračajo in dodajajo, da se zavedajo finančne situacije v občini, v zvezi s tem pa da so stalno v kontaktu z županom

Žalosti jih ugotovitev predsednika in poveljnika PGD Litija Jana Marka, da zveza z njimi ne sodeluje in da se ne odziva na njihove pobude.

"Zavedamo se, da so želje posameznikov pogosto večje od dejanske zmožnosti same občine Litija. PGD Litija je v minulih letih tako kupila večnamensko gasilsko vozilo, hitro tehnično vozilo in v letošnjem letu kombinirano vozilo za moštvo," so zapisali v GZ Litija in dodali, da PGD poseduje šest gasilskih vozil, v naslednjih petih letih pa načrtujejo še nakup dveh.

Najavo glede zamrznitve aktivnosti naj bi v GZ Litija prejeli šele ta torek, kljub temu, da je prejšnji teden potekala seja poveljstva GZ Litija, na kateri je bil prisoten tudi poveljnik PGD Litija, ki pa na njej ni izpostavil težav, ki so privedle do tako drastičnega ukrepa.

Žalosti jih ugotovitev predsednika in poveljnika PGD Litija Jana Marka , da zveza z njimi ne sodeluje in da se ne odziva na njihove pobude. "Z obvestilom, ki so ga v avgustu poslali na občino, nismo bili seznanjeni, pač pa nam je občina posredovala le odgovor, ki ga je poslala PGD Litija, v njem pa zahteve PGD Litija niso bile navedene,"zatrjujeta predsednik in poveljnik GZ Litija, Miha Jančar in Igor Cividini

"Pobude naslovljene s strani PGD Litija so v vodstvu GZ vedno sprejete in proučene enako kot pobude preostalih gasilskih društev v občini. Na koncu pa je vedno potrebno poiskati konsenz v zadovoljstvo vseh članov GZ Litija," so dodali in zapisali še: "Tako še enkrat poudarjamo, da ne razumemo namena vodstva PGD Litija pri izpostavljanju težav, saj je nenazadnje tudi v pogovorih na občini v marcu vodstvo PGD Litija županu zatrdila, da nesoglasij in težav pri delovanju med PGD Litija in GZ Litija ni".

Ob koncu so še zatrdili, da litijska gasilska zveza že je in še bo zagotovila, da bo "kljub odločitvam PGD Litija, občani Litije varni in jim bo nudena pomoč v enakem obsegu na celotnem območju občine".