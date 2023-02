'Pričakujemo, da se gasilce postavi v delu primerne plačilne razrede'

Sindikat poklicnega gasilstva Slovenije bo protestni shod pred poslopjem vlade izvedel 16. februarja ob 11. uri. Kot so sporočili na novinarski konferenci, njihove zahteve niso padle na plodna tla, počutijo se neslišane, zato protestni shod bo. Vladi sporočajo, naj jih obravnava enakopravno, nad vladnim predlogom prenove plačnega sistema pa niso navdušeni.

Požari, poplave, reševanje v nesrečah, soočanje s travmatičnimi prizori in smrtjo – vse to gasilci počnejo za minimalno plačo ali celo manj. Kot smo poročali, se iz gasilskih vrst sliši: "Ponovno smo bili izigrani." Vlada jim je namreč jeseni obljubila, da parcialnih dogovorov o dvigih plač ne bo. Kasneje je sodnikom in tožilcem namenila 600 evrov dodatka. "500 evrov bi bilo za nas več kot dovolj," so takoj zatem sporočili ogorčeni gasilci. Do reforme plačnega sistema ne bo nič, so jih naposled zavrnili. Kljub temu, da se je dodatek za tožilce in sodnike z nekim obvodom začasno ustavil, je bilo s strani tako vlade kot pravosodne ministrice jasno povedano, da je to le zaradi neustrezne zakonske podlage, kar bodo uredili, je Sindikat poklicnih gasilcev izpostavil na današnji novinarski konferenci. "Pričakujemo enako obravnavo, pričakujemo, da se odpravijo plačna nesorazmerja, da se gasilca postavi v delu primerne plačne razrede, hkrati s tem se lahko pogajamo tudi o prenovi plačnega sistema." Na naše zahteve se vladna stran praktično ni odzvala, zato smo dokončno sprejeli sklep o izvedbi protestnega shoda, je na novinarski konferenci povedal generalni sekretar sindikata poklicnih gasilcev David Švarc: "Tiste obljube, ki so nam bili že večkrat dane, niso padle na plodna tla, zato za 16. januar ob 11. uri napovedujemo protestni shod."

icon-expand Novinarska konferenca sindikata poklicnih gasilcev FOTO: 24ur.com

Do leta 2026 naj bi glede na predlog vlade o prenovi plačnega sistema gasilci čakali na napredovanja in na odpravo plačnih nesorazmerij, so sporočili nezadovoljni gasilci. Na seji predsedstva so tako obravnavali zahteve gasilcev za uvrstitev v višje plačne razrede in predstavitev izhodišč vlade o prenovi plačnega sistema: "Ta nas ni navdušila," so sporočili na novinarski konferenci.