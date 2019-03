Gašper po hudi nesreči: Te bolečine pri svojih najdražjih ne bi prenesel

Tja so ga prepeljali s helikopterjem iz novomeške bolnišnice, ki je bila po prometni nesreči njegova prva postaja. A poškodbe so bile tako hude in življenje ogrožajoče, da mu v Novem mestu niso mogli pomagati. V kliničnem centru so se za njegovo življenje borili v 12-urni operaciji. In uspelo jim je. Gašper je preživel. A zbudil se je precej drugačen, kot se je imel v spominu.

Usedel se je na motor, in to je zadnje, česar se spominja. Osem dni zatem se je prebudil iz kome na intenzivnem oddelku Kliničnega centra v Ljubljani.

Reševalci so ga morali 20 minut oživljati, ko so, na srečo še dovolj zgodaj, prispeli na kraj nesreče. A tisto, kar je Gašperja za vedno spremenilo, je zlom vratnih vretenc. Zaradi teh bo tista zadnja hoja proti motorju, tistega 25. junija 2017, za vedno ostala v njegovem spominu.

Ko se je prebudil iz kome, mu sprva ni bilo prav nič jasno. K sreči so mu močna zdravila onemogočala, da bi doživel prevelik šok. Čez nekaj dni pa je doumel, kaj se je zgodilo in kaj to zanj pomeni. Za fanta, ki je imel pred sabo vse življenje, ki ga je zajemal z veliko žlico.

"To me je najbolj prizadelo. Jaz sem bil zelo energičen, igral sem nogomet, doma sem na kmetiji že vse delal. Bil sem fit, ves čas sem bil v pogonu. Potem pa nisem mogel niti zadnjice premakniti na postelji," pove danes 19-letni Gašper.

Gašper je zaradi poškodbe hrbtenjače v vratnem predelu tetraplegik. Na srečo je ohranil delno gibljivost rok, prstov pa ne more uporabljati. A vesel je za vse, kar je več kot nič. In to me je pri tako mladem človeku, ki je prej imel vse, resnično presenetilo. Kako to, da ni depresiven? Kako to, da ni jezen, razočaran? Kako to, da ni izgubil volje in nasmeha na obrazu?

Vprašala sem ga, od kod ta pozitivnost, od kod je mladenič vzel to moč, da nas je pričakal nasmejan, poln življenja in načrtov za prihodnost? "Ko se zbudiš, ne veš, kaj se dogaja, zakaj ležiš tam. Ko sem izvedel, za kaj gre, sem se samega sebe ustrašil, saj nisem vedel, kako bom to sprejel. Človek sebe nikoli tako dobro ne pozna, da bi predvidel, kako bo reagiral na takšno stvar, na takšno spremembo," je začel pripovedovati.

A postaven fant je nato naredil nekaj, česar so le redki zmožni, sploh pri rosnih 17 letih. Pogledal je v oči svojih staršev in svoje noseče sestre, ko so prišli k njemu v bolnišnico. Videl je grozo, strah, nemoč, žalost in obup v njihovih očeh. In vedel je, da če bo k temu dodal še svojo čustveno stisko, če si bo dovolil pasti v depresijo, če ne bo hotel okrevati, če ne bodo videli več nasmeha na njegovem obrazu, bo zanje še mnogo huje. "In te bolečine pri svojih najdražjih ne bi prenesel. In sem si rekel – veliko lažje bo, če bom sprejel svoje novo stanje, tako za moje starše, sestro kot prijatelje, kot pa da bi padel v hudo stisko in tega nikakor ne bi želel sprejeti. Sledil je teden dni, ko sem samo strmel v zrak bolniške postelje, in sam sebi razlagal, v kakšni situaciji sem, kaj bo zdaj," se spominja Gašper.