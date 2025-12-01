Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Slovenija

Nekdanji kontrolor tehničnih pregledov Gašperin priznal jemanje podkupnin

Ljubljana, 01. 12. 2025 11.40 | Posodobljeno pred 40 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Ne.M. , STA
Komentarji
5

Na ljubljanskem okrožnem sodišču je potekalo ponovno sojenje kontrolorju tehničnih pregledov Florijanu Gašperinu zaradi očitkov o jemanju podkupnine in ponarejanja listin pri opravljanju tehničnih pregledov v ljubljanskem podjetju Produkt. Gašperin je krivdo priznal, sodni senat pa je priznanje sprejel. Sodba bo razglašena v sredo.

Tehnični pregled (slika je simbolična)
Tehnični pregled (slika je simbolična) FOTO: Dreamstime

Ljubljansko okrožno sodišče je pred skoraj tremi leti odločilo, da je Gašperin leta 2016 kot tehnični preglednik podjetja Produkt v ljubljanskih Mostah bodisi sam bodisi s pomočjo svojega nekdanjega sodelavca, preglednika Martina Hočevarja, prejemal podkupnino v zameno za potrdila o tehnični brezhibnosti vozil, za katere se je kasneje izkazalo, da to niso bila.

Gašperin je bil decembra 2022 obsojen na pet let zapora, 6000 evrov denarne kazni in petletno prepoved opravljanja poklica, a je vrhovno sodišče letos poleti pritrdilo mnenju obrambe, da je bila Gašperinu med sojenjem kršena pravica do nepristranskosti sojenja, zato je sodbo prvostopenjskega sodišča razveljavilo.

Krivdo priznal, sodni senat jo sprejel

Na današnjem ponovnem sojenju je Gašperin krivdo za očitana kazniva dejanja priznal, sodni senat pod vodstvom sodnice Marjete Dvornik pa je priznanje sprejel.

Tožilka Špela Brezigar je predlagala, da se Gašperinu izreče enotna zaporna kazen treh let, ki naj se izvrši v obliki t. i. vikend zapora, denarno kazen 1105 dnevnih zneskov, ki naj se plača v 24 mesečnih obrokih, odvzem premoženjskopravne koristi in prepoved opravljanja poklica tehničnega kontrolorja za pet let.

Po oceni tožilstva bo predlagana sankcija dosegla svoj namen. Prav tako je treba upoštevati, da je od Gašperinovega kaznivega ravnanja preteklo že skoraj deset let, da v tem času ni ponavljal kaznivih dejanj ter da je danes dejanja priznal brez kakršnihkoli varoval, je predlog alternativnega prestajanja zaporne kazni utemeljila Brezigarjeva.

S predlogom tožilstva se je strinjala tudi obramba. Razglasitev sodbe bo v sredo.

gašperin tehnični pregled kontrolor sojenje
Naslednji članek

Konjenica, službeni psi, letalska enota, specialci in kriminalisti v civilu

SORODNI ČLANKI

Vrhovni sodniki razveljavili obsodbo podkupovanja na tehničnih pregledih

Gašperinu pet let zapora zaradi jemanja podkupnin pri tehničnih pregledih

Priče na sojenju potrdile izročanje podkupnin pri tehničnih pregledih

Začelo se je sojenje Gašperinu zaradi podkupovanja pri tehničnih pregledih

Afera tehnični pregledi: 17 obtoženih priznalo, Gašperin vztraja pri svojem

Afera tehnični pregledi: krivdo priznali vsi, razen prvoobtoženi Florijan Gašperin

  • Bauhaus katalog
  • Makita set orodij
  • Cubes hladnilnik
  • figura božiček
  • Božično drevo
  • Led figurica
  • Božična razsvetljava
  • Akustični panel
  • Konvektorski grelnik
  • Kopalniško pohištvo
  • Svetlobna veriga
  • Zložljivi podest
  • Božične krogle
KOMENTARJI (5)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
300 let do specialista
01. 12. 2025 12.26
+1
Kakšno repenčenje tožilke, kakšni fetiši, prepovedi, ovo ono, pa kje si ti tožilka, ko je treba težkim kriminalcem nažigati takšne pogoje, kje si? Lahko je delovnega reveža jahat in nad njim izvajat "trdo pravo", ko pa zapojejo petelini vas pa ni nikjer, imajo vsi čudežno kršene pravice preiskave, prikritih ukrepov,.. dno dna.
ODGOVORI
1 0
zmerni pesimist
01. 12. 2025 12.14
Ha ha
ODGOVORI
0 0
13klu?
01. 12. 2025 12.11
+1
Precej nesorazmerna kazen za dejanje ki je bilo narejeno za drobiž. Pokradli,potopili in sprivatizirali so tovarne pa ni noben dobil take kazni
ODGOVORI
1 0
Important notice
01. 12. 2025 11.59
+0
Seje pa začelo dogajati. Policija je začela migati, sodstvo .... Ali je res moral nekdo umreti, da so se zbudili?
ODGOVORI
1 1
Verus
01. 12. 2025 11.53
+1
Normalni ljudje na zavodih pa službe ne dobijo in berejo, kako je pomanjkanje kadra, a lopovi in kriminalci na delovnih mestih, neodgovorni sodniki, koruptivno pravosodje. Pa država razpada kot gobavec.
ODGOVORI
1 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1385