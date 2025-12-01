Nekdanji kontrolor tehničnih pregledov Gašperin priznal jemanje podkupnin

Gašperin je bil decembra 2022 obsojen na pet let zapora, 6000 evrov denarne kazni in petletno prepoved opravljanja poklica, a je vrhovno sodišče letos poleti pritrdilo mnenju obrambe, da je bila Gašperinu med sojenjem kršena pravica do nepristranskosti sojenja, zato je sodbo prvostopenjskega sodišča razveljavilo.

Ljubljansko okrožno sodišče je pred skoraj tremi leti odločilo, da je Gašperin leta 2016 kot tehnični preglednik podjetja Produkt v ljubljanskih Mostah bodisi sam bodisi s pomočjo svojega nekdanjega sodelavca, preglednika Martina Hočevarja , prejemal podkupnino v zameno za potrdila o tehnični brezhibnosti vozil, za katere se je kasneje izkazalo, da to niso bila.

Na današnjem ponovnem sojenju je Gašperin krivdo za očitana kazniva dejanja priznal, sodni senat pod vodstvom sodnice Marjete Dvornik pa je priznanje sprejel.

Tožilka Špela Brezigar je predlagala, da se Gašperinu izreče enotna zaporna kazen treh let, ki naj se izvrši v obliki t. i. vikend zapora, denarno kazen 1105 dnevnih zneskov, ki naj se plača v 24 mesečnih obrokih, odvzem premoženjskopravne koristi in prepoved opravljanja poklica tehničnega kontrolorja za pet let.

Po oceni tožilstva bo predlagana sankcija dosegla svoj namen. Prav tako je treba upoštevati, da je od Gašperinovega kaznivega ravnanja preteklo že skoraj deset let, da v tem času ni ponavljal kaznivih dejanj ter da je danes dejanja priznal brez kakršnihkoli varoval, je predlog alternativnega prestajanja zaporne kazni utemeljila Brezigarjeva.

S predlogom tožilstva se je strinjala tudi obramba. Razglasitev sodbe bo v sredo.