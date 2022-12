Gašperinu pet let zapora zaradi jemanja podkupnin pri tehničnih pregledih

Ljubljansko okrožno sodišče je tehničnega preglednika Florijana Gašperina zaradi prejemanja podkupnin in ponarejanja listin pri tehničnih pregledih obsodilo na enotno kazen pet let zapora in 6000 evrov stranske denarne kazni. Gašperin pet let po pravnomočnosti sodbe ne sme opravljati svojega poklica. Sodba še ni pravnomočna.

icon-expand Gašperin je kriv, da je leta 2016 kot tehnični preglednik bodisi sam bodisi s pomočjo svojega nekdanjega sodelavca prejemal podkupnino v zameno za potrdila o tehnični brezhibnosti vozil. FOTO: POP TV Pri višini enotne kazni je sodnica Dejana Fekonja izhajala tudi iz dosedanje predkaznovanosti obsojenega. Gašperin je namreč specialni povratnik kaznivih dejanj. Nadaljevano kaznivo dejanje prejemanja podkupnine, kjer je šlo za 19 primerov, in 21 kaznivih dejanj ponarejanja listin je namreč storil med prestajanjem triletne kazni za istovrstna kazniva dejanja. Gašperin je kriv, da je leta 2016 kot tehnični preglednik podjetja Produkt v ljubljanskih Mostah bodisi sam bodisi s pomočjo svojega nekdanjega sodelavca, preglednika Martina Hočevarja, prejemal podkupnino v zameno za potrdila o tehnični brezhibnosti vozil, za katere se je kasneje izkazalo, da to niso bila, je odločilo sodišče. Za nadaljevalno kaznivo dejanje prejemanja podkupnin je sodišče Gašperinu prisodilo štiri leta zapora in stransko denarno kazen v višini 6000 evrov, za vsak primer ponarejanja listin pa po en mesec zapora. Gašperin bo moral denarno kazen vračati v obrokih. Če denarja ne bo vrnil, bo za vsakih 10 evrov denarne kazni moral za en dan v zapor. Vozniki priznali, da so izročali podkupnino Sodnica, ki je izrek sodbe brala skoraj 50 minut, je poudarila, da je sodišče v tej zadevi zbralo številne obremenilne dokaze. Med drugim je izpostavila številne posnetke, ki jih je v postopkih tajnega opazovanja v pisarni tehničnih pregledov podjetja Produkt v Ljubljani pred leti pridobila policija, pričanje sodnega izvedenca, pa tudi priznanja lastnikov vozil, da so izročali podkupnino. Na posnetkih je bilo slišati marsikaj, je poudarila sodnica. "Iz posnetkov se je zelo nazorno slišalo, o čem ste se pogovarjali v pisarni tehničnih pregledov. Slišali smo način, kako ste stranko pripravili do tega, da je na koncu rekla, da bo dala za pijačo in denar," je Gašperinu med drugim povedala sodnica. Tožilstvo je za Gašperina predlagalo šest let zapora in stransko denarno kazen v višini 10.000 evrov. Sodba še ni pravnomočna.