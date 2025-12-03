Svetli način
Gašperinu za jemanje podkupnin pri tehničnih pregledih tri leta vikend zapora

Ljubljana, 03. 12. 2025 13.16 | Posodobljeno pred 38 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA , D.L.
Komentarji
3

Ljubljansko okrožno sodišče je kontrolorju tehničnih pregledov Florijanu Gašperinu zaradi očitkov o jemanju podkupnine in ponarejanja listin pri opravljanju tehničnih pregledov izreklo enotno kazen tri leta zapora, ki se bo izvršila v obliki vikend zapora, poroča Dnevnik. Plačati bo moral tudi dobrih 5500 evrov denarne kazni.

Tehnični pregled
Tehnični pregled FOTO: Shutterstock

V kazen je že vštet pripor, v katerem je bil od konca maja 2016 do konca avgusta 2017 in še 23 dni, ki jih je že prestal v zaporu. Sodišče mu je stransko denarno kazen odmerilo na 5525 evrov in mu izreklo tudi petletno prepoved opravljanja poklica tehničnega preglednika. Odvzelo mu je 143 evrov protipravno pridobljene premoženjske koristi in ga delno oprostilo plačila stroškov kazenskega postopka. Ne bo mu treba plačati stroškov sodnega izvedenca avtomobilske stroke, druge stroške, ki nanesejo nekaj več kot 1800 evrov, pa bo moral povrniti, piše Dnevnik.

Ljubljansko okrožno sodišče je pred skoraj tremi leti odločilo, da je Florijan Gašperin leta 2016 kot tehnični preglednik podjetja Produkt v ljubljanskih Mostah bodisi sam bodisi s pomočjo svojega nekdanjega sodelavca, preglednika Martina Hočevarja, prejemal podkupnino v zameno za potrdila o tehnični brezhibnosti vozil, za katere se je kasneje izkazalo, da to niso bila.

Gašperin je bil decembra 2022 obsojen na pet let zapora, 6000 evrov denarne kazni in petletno prepoved opravljanja poklica, a je vrhovno sodišče letos poleti pritrdilo mnenju obrambe, da mu je bila med sojenjem kršena pravica do nepristranskosti sojenja, zato je sodbo prvostopenjskega sodišča razveljavilo.

Na ponovnem sojenju pa je Gašperin krivdo za očitana kazniva dejanja priznal, sodni senat pod vodstvom sodnice Marjete Dvornik pa je priznanje sprejel.

Tožilka Špela Brezigar je predlagala, da se Gašperinu izreče enotna zaporna kazen treh let, ki naj se izvrši v obliki vikend zapora, denarno kazen 1105 dnevnih zneskov, ki naj se plača v 24 mesečnih obrokih, odvzem premoženjskopravne koristi in prepoved opravljanja poklica tehničnega kontrolorja za pet let.

Senat pod vodstvom Marjete Dvornik je pri izreku kazni v celoti sledil kaznovalnemu predlogu tožilke. Ocenil ga je za pravičnega in primernega, piše Dnevnik.

Florijan Gašperin podkupnina tehnični pregledi sodni proces vikend zapor
KOMENTARJI (3)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
flojdi
03. 12. 2025 13.42
.skoda da bo zaprt za vikende.ce bi bil med tednom bi ga iz zapora na nase stroske vozili na siht
ODGOVORI
0 0
96bimBo
03. 12. 2025 13.30
+1
Za deset let bi mu morali prepovedati.
ODGOVORI
1 0
zmerni pesimist
03. 12. 2025 13.29
+1
Premalo je vzel tisti večji pa brez sankcij
ODGOVORI
1 0
