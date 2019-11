Gastronomski vodnik Michelin prihaja v Slovenijo

Globalno najbolj prepoznavni vodnik končno prihaja v Slovenijo marca prihodnje leto, so razkrili na današnji novinarski konferenci v sklopu Dnevov slovenskega turizma v Ljubljani."Na Slovenski turistični organizaciji (STO) nam je v izjemno čast, da je Michelin prepoznal Slovenijo kot vrhunsko destinacijo izjemnega naravnega bogastva, močne trajnostne zaveze, visokokakovostnih surovin in res talentiranih kuharskih mojstrov," je zadovoljna direktorica STO Maja Pak .

Kot je pojasnil mednarodni direktor prodaje in marketinga pri MichelinuRomain Perrier, so ocenjevalci vodnika v Sloveniji že zadnjih 12 mesecev. Več o tem, kako velika je ekipa inšpektorjev, koliko restavracij bodo ocenili in kakšne ocene se obetajo, ni želel izdati. Je pa poudaril, da se je kulinarični potencial Slovenije do danes izredno povečal. "Pripravljeni smo, tako STO kot Michelin, da predstavimo svoj izbor," je prepričan.

Ob tem je dodal, da je vodnik Michelin za države, kjer se ocenjuje turizem, velikega pomena. Nedavna raziskava EY je tako pokazala, da bi dve tretjini popotnikov raje izbralo destinacijo, ki jo pokriva Michelin, kot primerljivo, kjer francoska družba ni opravila svojega izbora. 57 odstotkov potnikov je pripravljenih podaljšati svoje bivanje na destinaciji, če ima ta restavracije z Michelinovo zvezdico. Pri poslovnih gostih se ta delež zviša na 80 odstotkov. 71 odstotkov turistov bi bilo ob tem zaradi Michelinovega izbora pripravljenih povečati svoje izdatke.