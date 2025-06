'Gaza je postala klavnica. Nehajte se pogovarjati in ukrepajte!'

Podhranjeni, šibki in ranljivi, ob nenehnem obstreljevanju izraelske vojske dan za dnem životarijo prebivalci Gaze. Najbolj pa trpijo otroci, v eni od dveh še delujočih bolnišnic na jugu Gaze razlaga kirurg Tom Potokar , ki je po očetovi strani Slovenec. Brez olepševanja opisuje nečloveške razmere: "Kaj lahko rečem? Grozljivo je. Gaza je postala klavnica. Točno to je, klavnica."

Z zdravniki v bolnišnici v Han Junisu je ekipa britanskega Sky Newsa preživela dva dneva. "Torej, tukaj so, tukaj prebivamo," pove in pokaže en obrok pripravljene hrane iz vrečke, 400 kalorij, ki ga imajo zdravniki za ves dan. Ljudje so še na slabšem, pravi, ko si pripravlja luksuzen napitek, kavo. Vsi pacienti so podhranjeni. "Zaradi izraelske blokade zelo malo prihaja v enklavo. Hrane praktično ni, zato ljudje stradajo. Obenem dobivamo zelo malo medicinskih pripomočkov, po drugi strani pa zelo hitro opaziš, kako obsežno je uničenje. Han Junis je videti kot Stalingrad."

Sam je drugič v Gazi. Prvič je pekel izkusil neposredno po napadu Hamasa na Izrael 7. oktobra. Dobro leto potem, ko je prišel drugič, je pekel postal večji in globlji, intenzivnost napadov Izraela je neprimerno in nedvomno večja, razlaga Potokar. Tudi njegova bolnišnica Nasser je bila tarča izraelskega raketiranja.

Takšen je naš stalen razgled z balkona, razlaga Potokarjeva kolegica Victoria Rose med pogledom na porušeno Gazo: "Reševalna vozila se že pripravljajo, da se odpeljejo po bogve koliko žrtev. Mislim, da bomo spet imeli polne roke dela." Dotok pacientov je konstanten. Zdravniki so oskrbeli dojenčka, ki je utrpel opekline na predelu prsi in hrbta. Ker primanjkuje hrane in vode, so poškodovani otroci najbolj ogroženi, pripovedujejo zdravniki, saj so še bolj ranljivi.

"Naredite kaj. Nehajte se pogovarjati in ukrepajte!" še zaključi Potokar. Ker časa ob tako grozljivih razmerah ni več oziroma vsaj ne bi več smelo biti. Vsi zdravniki so sicer pripravljeni na evakuacijo, saj se izraelska vojaška operacija nezadržno približuje bolnišnici Nasser, eni od dveh, kjer oskrba s kisikom še deluje.