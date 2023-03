Gen energija vrnila premostitvene kredite s poroštvom države

"Vse dejavnosti v Skupini Gen potekajo uspešno in družbe poslujejo stabilno," so danes sporočili iz družbe, ki skupaj z Nuklearno elektrarno Krško (Nek), Savskimi elektrarnami Ljubljana (SEL), Hidroelektrarnami na Spodnji Savi (HESS) in Termoelektrarno Brestanica (TEB) oblikuje Skupino Gen.

Po uspešno izvedenem remontu Neka so vse hidroelektrarne družb HESS in SEL ter plinska termoelektrarna TEB v odlični kondiciji ter s stabilnim in zanesljivim obratovanjem predstavljajo trden temelj za uspešno poslovanje skupine. Zanesljivo in nemoteno potekajo tudi vse dobave energentov pod okriljem družbe GEN-I, so dodali.