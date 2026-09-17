Gen energija zanika zbiranje informacij o nasprotnikih Jeka 2

V javni izjavi, ki so jo v Gen energiji prebrali na novinarski konferenci, na kateri so sicer predstavljali trenutno stanje projekta nove jedrske elektrarne v Krškem (Jek 2), so navedli, da podpora Jeku 2 ni bila in tudi v prihodnje ne bo pogoj za dialog z Gen energijo.

"Dialog z nevladnimi organizacijami, lokalnim okoljem, strokovno javnostjo in drugimi deležniki intenzivno poteka že dlje časa in ga bomo nadaljevali tudi v prihodnje. Želimo si odprtega, spoštljivega in na preverjenih informacijah temelječega dialoga. Tak dialog lahko dobro deluje le obojestransko, če vsi izhajamo iz dejstev, spoštujemo različna stališča in smo pripravljeni slišati argumente druge strani," so poudarili.

Zagotovili so, da bodo tudi v prihodnje ohranjali prostor za odprto, vsebinsko in spoštljivo razpravo, tudi kadar se stališča razlikujejo.

V Gen energiji sicer razumejo, da lahko informacije, da naj bi izraelsko obveščevalno podjetje Cyberglobes pomagalo pri zbiranju informacij o aktivistih, ki so v Sloveniji nasprotovali načrtovani gradnji Jeka 2, pri posameznikih in organizacijah, ki so v njih omenjeni, vzbudijo nelagodje oziroma neprijetne občutke, zlasti kadar se dotikajo zasebnosti in sodelovanja v javni razpravi.

"Morebitne nedovoljene posege v zasebnost ali pritiske zaradi izraženih stališč je treba obravnavati skrajno resno in na podlagi preverjenih dejstev o konkretnih ravnanjih presojajo za to pristojne institucije," so še poudarili v Gen energiji.