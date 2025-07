Gen-i: preiskovalna komisija zavrnila zahtevo SDS glede določitve prič

Preiskovalna komisija, ki jo je DZ na zahtevo državnega sveta odredil maja lani, je na današnji tretji nujni seji po Lahovih pojasnilih obravnavala pravno mnenje zunanjega strokovnega svetovalca, odvetnika Mihe Kuniča, o dopustnosti in utemeljenosti vsebine predloga dokaznega sklepa, ki so ga predlagali član komisije iz vrst poslanske skupine SDS.

Pet članov iz vrst SDS je namreč junija lani takoj po konstituiranju preiskovalne komisije skladno s poslovnikom parlamentarne preiskave vložilo zahtevo, s katero je določilo uvedbo pripravljalnih preiskovalnih dejanj in predlagalo dokazni sklep za določitev 70 prič. Med temi so tudi predsednik komisije Lah ter člani Andreja Kert, Lena Grgurevič, Andreja Rajbenšu in Jernej Žnidaršič, skupaj torej pet članov iz vrst Svobode.

Ob tem so poslanci SDS navedli, da je zakon o parlamentarni preiskavi jasen. V komisiji ne sme sodelovati poslanec, če je preiskovanec ali priča. Svoboda ima sicer v preiskovalni komisiji po sedem članov in prav toliko namestnikov, SDS pet članov in namestnikov, NSi in SD po enega, Levica pa v komisiji ne sodeluje.

Kot je zapisal Lah, iz danes obravnavanega pravnega mnenja izhaja, da predlagani dokazi, navedeni v omenjenem dokaznem sklepu, ne zadostijo zahtevanim procesnim standardom, ne predstavljajo dopustnega in ustavno legitimnega posega, predlog za zaslišanje skorajda vseh članov iz vrst Svobode pa da ne služi zakonitemu cilju parlamentarne preiskave, ampak predstavlja očitno zlorabo procesnih pravic.

Po Lahovih trditvah iz pravnega mnenja izhaja, da bi bilo predlagano zaslišanje predsednika in članov komisije, ki so hkrati poslanci določene poslanske skupine, brez ustrezne pravne utemeljitve treba zavrniti, saj ne ustreza zahtevam po obrazloženosti, zakonitosti in ustavni skladnosti ter bi lahko pomenilo poseg v integriteto parlamentarnega delovanja.

Preiskovalna komisija je nato odločala o dopustnosti in utemeljenosti vsebine zahteve SDS in predlaganega dokaznega sklepa in ga z glasovi vseh navzočih članov zavrnila, je navedel Lah.

V nadaljevanju je komisija po njegovih navedbah odločila, da bo naslednja seja sklicana septembra, oziroma po tistem, ko bo komisija pridobila še nekatera dodatna strokovna gradiva.

Preiskovalna komisija tako več kot leto dni po ustanovitvi še ni začela konkretnega dela. Poslanci SDS in NSi, ki Svobodi očitajo, da je komisija zlorabljena saj to vodijo tisti, ki so hkrati preiskovani, so nato julija lani vložili zahtevo za začetek nove parlamentarne preiskovalne komisije o delovanju podjetij v slovenski energetiki oz. ugotavljanju in oceni dejanskega stanja zaradi ogrožanja energetske neodvisnosti Slovenije.

Predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič je od predlagateljev zahtevala nujne popravke oz. dopolnitve zahteve za izvedbo te parlamentarne preiskave in ob političnem preigravanju med opozicijo in predsednico komisija še ni bila odrejena. Tudi zaradi tega oz. zaradi očitkov o omejevanju dela poslancev si je Klakočar Zupančič prislužila kazensko ovadbo opozicijskih strank.