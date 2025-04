Gen-I toži državo: 40.000 evrov odškodnine zaradi napak v Erarju

"V družbi Gen-I opozarjamo, da je šlo že pri sami objavi teh podatkov za nedopustno protipravno ravnanje KPK, ki je družbi povzročilo nepremoženjsko škodo zaradi okrnitve ugleda in dobrega imena. Javna objava neresničnih, zavajajočih in napačnih podatkov je povzročila izrazito negativni odziv medijev in v širši javnosti. Objava neresničnih podatkov, da so več milijonov evrov vredne zneske prejele fizične osebe, je vzpodbudila sume o nezakonitosti nakazil, s tem pa tudi o morebitni nezakonitosti poslovanja družbe Gen-I," so zapisali v današnjem sporočilu za javnost.

V prenovljeni aplikaciji Erar, ki prikazuje porabo javnega denarja, je pri prikazu podatkov o nakazilih Gen-I fizičnim osebam prišlo do napake. Med nakazili so bila tudi takšna z izjemno visokimi zneski, v enem primeru celo v višini 20 milijonov evrov. Kot poudarjajo v družbi, napake še vedno niso odpravljene.

V Gen-I so prepričani, da je KPK s tem posegel v dobro ime in ugled družbe, zaradi česar je družbi ob upoštevanju vseh okoliščin in dejstev nastala škoda. "Družba Gen-I je zato 10. aprila na državno odvetništvo naslovila predlog za mirno rešitev spora, v katerem je podala odškodninski zahtevek v višini 40.000 evrov skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva vložitve predloga," so dodali.

Pojasnili so, da so sami podrobno pregledali podatke v aplikaciji, ki kažejo, da se pri več kot 30 transakcijah v vrednosti od 360.000 do 1,82 milijona evrov kot prejemnika napačno prikazuje "fizično osebo", čeprav je dejanski prejemnik pravna oseba.

"V večini teh primerov Erar isto transakcijo prikaže tudi po trikrat, pri čemer po dvakrat pri prejemniku navaja 'druga plačila'," so zapisali v Gen-I. Dodali so, da je napačnih oziroma netočnih podatkov, povezanih z Gen-I, verjetno še več, saj so sami podrobneje analizirali le transakcije, večje od 350.000 evrov.

V družbi ob tem poudarjajo, da KPK napak še vedno ni odpravila, čeprav so jih k temu že dvakrat pisno pozvali, k temu pa jo zavezuje tudi zakon o integriteti in preprečevanju korupcije. Prvič so na KPK poziv za odpravo napak naslovili 6. marca, drugič pa 10. aprila, saj so v vmesnem času, 18. marca, od KPK prejeli zgolj pojasnilo, "iz katerega gre razumeti, da so napačni podatki, objavljeni v aplikaciji Erar, posledica napak v primarnih zbirkah podatkov, iz katerih komisija pridobiva te podatke". Pri KRK so po navedbah Gen-I zapisali še, da so k reševanju odprave napak nemudoma pristopili v sodelovanju z Upravo RS za javna plačila.

Kot se je sicer izkazalo, je do napake prišlo pri Upravi RS za javna plačila, od koder KPK te podatke črpa, in sicer je sistem na upravi transakcijo Gen-I v višini 20 milijonov evrov Centralni klirinško depotni družbi (KDD) napačno zavedel kot nakazilo fizični osebi. Uprava je nato v analizi vseh transakcij od leta 2014 ugotovila, da je do tovrstne napake prišlo v 11 primerih pri sedmih subjektih.

Po razkritju napačno zavedenih nakazil so KPK, uprava za javna plačila in Agencije RS za javnopravne evidence in storitve (Ajpes) napovedali ustanovitev delovne skupine za ukvarjanje s takšnimi primeri.