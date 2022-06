Gen-I z avgustom draži elektriko za gospodinjstva, nato do konca leta brez višanja cen

Po devetih letih brez dražitev za gospodinjske odjemalce se zdaj cene tarif električne energije spreminjajo, a ostajajo najugodnejši dobavitelj, so navedli. Za primerjavo so dodali, da je bila v zadnjih devetih letih povprečna veleprodajna cena 48,2 evra za megavatno uro (MWh), medtem ko je trenutna cena za nakup električne energije za leto 2023 te dni presegla 260 evra za MWh, torej je za več kot 500 odstotkov višja.

Kot so v današnjem sporočilu za javnost spomnili v Gen-I, so se jeseni lani zavezali, da cen tako elektrike kot zemeljskega plina za svoje gospodinjske odjemalce ne bo spreminjal do poletja 2022, obljubo pa da so izpolnili. S tem, ko niso zvišali cen tarif električne energije na raven ostalih dobaviteljev, so svojim gospodinjskim odjemalcem prihranili 35,8 milijona evrov.

V luči dogajanja na mednarodnih trgih tako s 1. avgustom uvajajo nov redni cenik električne energije za gospodinjske odjemalce. S cenami 0,08690 evra za kilovatno uro (kWh) za višjo tarifo, 0,05990 evra za kWh za manjšo tarifo in 0,08190 evra za kWh za enotno tarifo brez DDV oz. 0,10602 evra za kWh za višjo tarifo, 0,07308 evra za kWh za manjšo tarifo in 0,09992 evra za kWh za enoto tarifo z DDV bo račun povprečnega gospodinjskega odjemalca od avgusta naprej višji za okoli 18 odstotkov.

Gen-I je od začetka energetske krize pod svoje okrilje sprejel več kot 56.000 novih odjemalcev. "Odpovedi pogodb o dobavi nekaterih dobaviteljev, kot sta slovenski Telekom Slovenije in nemški EON, so namreč številne odjemalce ravno v času energetske krize pustile brez dobavitelja," so spomnili.

"Gen-I je mnoga slovenska gospodinjstva rešil pred zasilno oskrbo ter nase prevzel finančno breme, ocenjeno na 46 milijonov evrov, iz naslova zakupa drage električne energije na veleprodajnem trgu. V zadnjem letu so tako v Gen-I za slovenska gospodinjstva ustvarili skupno korist v višini več kot 81 milijonov evrov," so poudarili.

Zdaj so se zavezali, da do konca leta 2022 novih cen električne energije ne glede na zahtevnost razmer ne bodo višali. To jim omogoča napreden analitski pristop in nadpovprečna dodana vrednost mednarodnega trgovanja.

Že vse od vstopa na slovenski trg je bilo primarno vodilo Gen-I zagotavljanje najbolj konkurenčnih cen električne energije, čemur bodo sledili tudi v prihodnje, so še navedli in dodali, da se kot največji dobavitelj elektrike pri nas in pionir zelene preobrazbe zavedajo svoje odgovornosti do družbe in bodo skrb za svoje odjemalce še naprej postavljali na prvo mesto.