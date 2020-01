GEN-I začenja z gradnjo prve večje sončne elektrarne

Republika Severna Makedonija je potrdila in javno objavila rezultate prvega natečaja za gradnjo večjih sončnih elektrarn na državni zemlji. Skladno z njimi bo GEN-I regiji v prihodnje zagotavljal proizvodnjo pomembnega deleža električne energije iz obnovljivega vira. Sončna elektrarna, ki jo bo družba postavila v Amzabegovem bo omogočila dobavo čiste električne energije tako v Severni Makedoniji kot na ostalih trgih v regiji.

GEN-I je na natečaju za gradnjo sončne elektrarne na državni zemlji, ki ga je lansko leto pripravila Severna Makedonija, oddal ponudbo za tri od enajstih lotov in bil izbran pri vseh treh. To pomeni, da bo v okviru razpisa, ki je skupno predvidel gradnjo 35 MW sončne elektrarne, GEN-I postavil za kar 17 MW solarnih panelov. To je glede na razpisne pogoje tudi največ, kolikor je lahko dobil posamezen ponudnik. Z zmago na inovativno zasnovanem natečaju je GEN-I dobil pravico do 50-letne uporabe zemljišča za proizvodnjo električne energije s pomočjo sončne elektrarne, ob tem pa bo država poskrbela, da bo zemljišče dobilo status gradbenega zemljišča z vsemi potrebnimi dovoljenji za postavitev sončne elektrarne in njeno uporabo. Država se je zavezala tudi k ureditvi priključka na omrežje. Ta tri zagotovila je vlada Severne Makedonije prepoznala kot ključna za odpiranje potenciala investicij v sončne elektrarne ter z njim uresničevanje podnebnih zavez in trajnostnih ciljev. Načrtovano sončno elektrarno, ki bo prva v lasti GEN-I v Severni Makedonij, bo gradila in upravljala GEN-Ijeva hčerinska družba GEN-I Sonce DOOEL Skopje. Gradbena dela se bodo po načrtu začela v začetku leta 2021, rok, določen za začetek delovanja sončne elektrarne, pa je začetek leta 2023. Sončna elektrarna bo letno proizvedla skoraj 25.000 MWh električne energije, s čimer bo GEN-I še okrepil svoj vodilni položaj na severnomakedonskem veleprodajnem trgu električne energije in pri čezmejnem trgovanju z energenti v regiji, prispevala pa bo tudi k sinergijam znotraj GEN-Ijevega fleksibilnega globalnega portfelja, prek katerega v družbi skrbijo za ravnotežje med proizvedeno in dobavljeno električno energijo.

“Ponosno in z veseljem danes najavljamo gradnjo prve lastne sončne elektrarne, ki nam jo je omogočil javni razpis za 50-letno uporabo državne zemlje za proizvodnjo in prodajo električne energije, proizvedene iz sonca. Vsebina razpisa je bila dobro premišljena, saj je naslovila tri pomembne izzive, s katerimi se soočamo investitorji v sončne elektrarne: državno podporo pri spreminjanju statusa zemljišč v gradbeno zemljišče, pridobivanju potrebnih gradbenih in uporabnih dovoljenj ter nenazadnje pri urejanju priključka na omrežje«, je ob razgrnitvi rezultatov razpisa dejal dr. Igor Koprivnikar, član uprave GEN-I in direktor družbe GEN-I Sonce DOOEL Skopje. Investicija v lastno sončno elektrarno v Severni Makedoniji je hkrati tudi prva naložba, za katero se je družba odločila na podlagi javnega razpisa, ki je ponudil državno zemljo za proizvodnjo in prodajo trajnostne električne energije. V GEN-I so se nanj odzvali, ker so v Severni Makedoniji prepoznali velik potencial sončne energije in odlično izhodišče za uresničitev strateškega cilja postati vodilna sila zelene preobrazbe v regiji. Z več kot 1000 postavljenimi sončnimi elektrarnami za domačo samooskrbo, prvo sončno elektrarno na večstanovanjskem objektu in inovativnimi rešitvami za uporabo električnih vozil GEN-I v Sloveniji sodi med pionirje zelene preobrazbe. Svoje aktivnosti za zeleno prihodnost je pred kratkim razširil tudi na Hrvaško, kjer je postavil prvo sončno elektrarno za samooskrbo na trgovskem centru, lastnikom električnih vozil pa s storitvijo emobilnost tako kot v Sloveniji omogočil enostavno polnjenje le-teh na različnih polnilnicah z eno samo naročniško kartico.

