General Dobran Božič: Nelogično je kupovati samo 45 boxerjev

Generalmajor Dobran Božič je vojak in diplomat. Trenutno je predsednik Zveze slovenskih častnikov, kot nekdanji načelnik generalštaba podrobno spremlja napad Rusije na Ukrajino in je tako eden redkih slovenskih vojaško diplomatskih strokovnjakov, ki precej natančno razume sliko bojišča. V luči vojne v Ukrajini je ocenil tudi, da je bilo nujno izboljšati nakup oklepnikov za bataljonski skupini. Danes se Dobran Božič vrača v sistem obrambe in je postal vojaški svetovalec v kabinetu ministra za obrambo. Pogovor z njim smo opravili, še preden je zapustil urad za varovanje tajnih podatkov.

General Božič, kako danes vidite stanje na ukrajinskem bojišču? Rusija je v nezavidljivi situaciji, ukrajinska ofenziva je uspešna, porazi ruske vojske se nadaljujejo. Rusija verjetno več ukrajinskega ozemlja ne more zasesti, bolj verjetno je, da bo še samo izgubljala in na koncu izgubila celotno od l. 2014 z agresijo okupirano ozemlje Ukrajine. Ruska vojska ni uspela čez poletje ohraniti bojne moči, medtem ko je Ukrajincem uspelo bojno moč dvigniti do te mere, da so začeli z uspešno ofenzivo, s tem pa se je začela kulminacija ruske vojske v Ukrajini. Proces, ki ga po moje Putin ne more več obrniti. Porazi ruske vojske si sledijo drug za drugim in zdaj zdaj bo padlo pomembno mesto Liman (pogovor je potekal v petek, vmes je Liman Ukrajina že osvobodila, op.a.), kjer poteka ključna železniška povezava za oskrbo ruske vojske, poleg tega pa še en hud udarec za ugled in moralo ruske vojske, ko se je iz mesta brez boja umaknilo 5000 ruskih vojakov.

icon-expand Predaja poslov Šteiner - Božič FOTO: Miro Majcen

Ali je k uspehom prispevala zahodna oprema, tudi naša? Ukrajinci so bili na začetku praktično vojaško goli in bosi v primerjavi z rusko vojsko. Zlasti s svojo moralo in predanostjo do domovine in voljo za boj so v prvih dneh uspeli zaustaviti rusko agresijo in kasneje tudi z zahodno opremo zaustaviti rusko napredovanje; sedaj uspešno izvajajo napadne operacije. Ukrajinci so danes bolje usposobljeni, opremljeni in imajo predvsem večjo moralo kot ruski vojaki. K tem uspehom je vsekakor pomembno vplivala donacija opreme Ukrajini. Pomembno je, da vsi še naprej pomagamo Ukrajini po najboljših močeh, da lahko obrani svojo ozemeljsko celovitost – vključno s Krimom in s tem tudi principe modernega delovanja mednarodne skupnosti, kjer velja vladavina prava, ne vladavina moči. Ne moremo dopustiti, da večja in močnejša država brez razloga okupira drugo manjšo državo ali da neka država kar izjavi, da k sebi pripaja še del druge države. Mi smo skozi zgodovino to večkrat doživeli in se vedno znali otresti jarma podjarmljenja, to nam je bilo dano očitno v gene. Zato pomagajmo Ukrajincem, da se obranijo tudi oni. Pomembno je, da dobijo čim več težke tehnike, s katero znajo upravljati, jo tudi vzdrževati in imajo zanjo streliva. In to so tudi naša bojna sredstva – donirana bojna vozila pehote in tanki T55S. Verjetno bi bilo smiselno iz vseh Nato držav poslati celotno bojno tehniko, oborožitev ter strelivo, ki so temeljili na tehniki Sovjetske zveze (bojna vozila, tanke, osebno oborožitev), in potem znotraj Nato držav narediti izmenjavo tehnike, kot smo mi sedaj naredili z Nemčijo in prej z Ameriko. To je po moje edina prava smer. Sploh pa je treba danes ukrajinski vojski hitro poslati toplo zimsko uniformo, grelce ... Vojaki vedo, kaj pomenita topla obleka in prostor, kjer se lahko pogreješ v hudi zimi. Kaj je najpomembneje, kakšna bi morala biti pot za naprej? Bistvena je enotnost celotnega sveta, da obsodi dejanja Rusije in da predvsem mi v EU in Natu ostanemo enotni ter da še naprej zagotavljamo podporo Ukrajini. Potem Putin tega trenda ne more obrniti. Vidimo tudi, kako se mase ljudi izogibajo mobilizaciji in kako se širom po Rusiji vrstijo protesti. Vsekakor bi pričakoval, da tudi vsi Rusi, ki so po svetu in ki bežijo iz Rusije, ker se jim po njihovem mnenju v Rusiji godi nekaj groznega in se ne strinjajo s početjem Putina, jasno zavzamejo stališče in to tudi jasno izpovejo. Pa kaj takšnega še nismo doživeli in smo videli prej nasprotno – ali javno odobravanje početja Rusije v Ukrajini ali pa več ali manj njihovo tiho odobravanje početja, vsekakor pa ne bi radi šli v vojno in izgubili življenja. Nisem pa zasledil enega protesta Rusov, ko pridejo na varno.

icon-expand Proslava ob priključitvi ukrajinskih regij Rusiji. FOTO: AP

Kako velika je možnost, da Putin uporabi taktično jedrsko orožje? Uporaba jedrskega orožja je možna in je bila že opcija od samega začetka. Vendar menim, da s tem vseeno ne more obrniti toka dogajanj in zaustaviti uspeh ukrajinske vojske. Uporaba taktičnega jedrskega orožja ima lokalno brutalen učinek, ampak celotno gledano verjetno ne, po moje celo obratno, saj so zahodni voditelji Putinu podali jasno sporočilo, naj se tega ne poslužuje, ker lahko potem pričakuje odločno reakcijo mednarodne skupnosti. Kaj je to močna reakcija? Dodatne sankcije, verjetno se bo Rusijo uvrstilo na spisek terorističnih držav, ostra obsodba celotne mednarodne skupnosti; predvidevam, da bo del tega tudi Kitajska in znalo bi se zgoditi, da bodo ciljani pomembni vojaški cilji ruske vojske v Ukrajini, vključno s Krimom. Vsekakor je uporaba jedrskega orožja nekaj, kar mora biti za vse nas absolutno nesprejemljivo in zahteva ostre povračilne ukrepe. Kaj pomeni delna mobilizacija za Rusijo? Putin je s tem priznal, da je pričel vojno z Ukrajino, in ne more več trditi, da je to specialna vojaška operacija. Način, kako se izvaja t. i. delna mobilizacija, ni način, ki ga poznamo na zahodu, kjer to pomeni vpoklic (mobilizacija), opremljanje, usposabljanje in organizacija enot za boj. To je proces, ki traja nekaj mesecev, to, kar vidimo v Rusiji, pa je bolj pošiljanje ruskih sinov v Ukrajino ko 'kanon futr'. To bolj spominja na srednjeveške čase, ko so fevdalci po vaseh prisilno zbrali moške in jih poslali v vojno. Ampak vmes je Putin teatralno povečal Rusijo z nelegalno aneksijo, nič kaj bistveno drugače, kot je bila pridružitev Avstrije v nacistično Nemčijo tik pred drugo svetovno vojno. Kaj pomeni izveden referendum za dve pokrajini v Ukrajini? Praktično nič, prav tako ne vem, če je katera država priznala vse štiri regije kot del Rusije. Še posebej je to vse paradoksalno, saj v dveh regijah referenduma sploh niso izvedli. To je tako, kot bi danes neka država rekla, da so deli druge države njeni. Rusija hoče doseči predvsem to, da lahko mobilizira vse moške v teh štirih pokrajinah za vojaško službo, kar pa vsekakor ne bo dalo učinkovite vojske, usposobljene, organizirane, še najmanj pa ne z ustrezno moralo. Bo pa Putin lahko pred domačo javnostjo razlagal, kako brani rusko ozemlje. Ampak to lahko govori samo v Rusiji. Zelenski je takoj odgovoril s prošnjo po vstopu v zvezo Nato po hitrem postopku, kaj lahko pričakujemo v Ukrajini in ali je članstvo v Natu realno? V Ukrajini pričakujemo to, kar se že dogaja, in sicer udare po kritični infrastrukturi in civilnih objektih. In zato tudi verjetno ameriška donacija sistemov za zaščito iz zraka. Nato politika je politika odprtih vrat. In Nato je bil zelo skeptičen za članstvo Ukrajine pred 24. februarjem. Danes je situacija drugačna. Vojna se bo enkrat zagotovo končala in takrat bo potrebno zagotoviti varnostni okvir Ukrajini, kot Evropi po 2. svetovni vojni. Ali bo to Nato, danes še ne vemo, vemo pa, da bo Nato iz tega izšel močnejši, ravno nasprotno, kar si je želel Putin. Koliko časa bo trajala vojna v Ukrajini? Vsekakor je to težko danes napovedati. Lahko vsi z zagotovostjo ugotovimo, da Putinu ni uspelo zasesti Ukrajine v 10 dneh, kot je to sprva načrtoval, in da je po sedmih mesecih začel izgubljati okupirano ozemlje. Po moje je veliko odvisno od bojne moči in še posebej od morale vojakov od najnižjega do najvišjega nivoja. Zima bo huda, Rusi so na tuji zemlji, so okupatorji, ljudem so prinesli samo grozote in od njih lahko dobijo samo gnev, njihova morala ni visoka že od samega začetka, pri Ukrajincih pa ravno nasprotno. Borijo se za svojo zemljo, imajo podporo prebivalcev, imajo široko podporo mednarodne skupnosti in imajo visoko moralo. Vse to smo že večkrat videli skozi našo zgodovino. Vemo, kako se je to končalo pri nas v novejši zgodovin od Maistra, partizanov in v vojni za neodvisnost. Težko pa je danes napovedati, ali bo delna mobilizacija prinesla kaj svežega ruski vojski, da bo še sposobna preprečevati popoln kolaps. Ne bi mogel napovedati, kdaj se bodo začela pogajanja. Vidimo tudi, kaj se dogaja širše, npr. Severni tok. Vmes pa je doma Slovenska vojska v precej slabem stanju. Desetletje zanemarjanja se je začelo predvsem z odločitvijo tedanjega predsednika vlade Boruta Pahorja, da se najprej varčuje na varnosti. Zdaj kot odhajajoči predsednik republike zanj neobičajno povzdiguje glas, da mora vlada Roberta Goloba paziti pri odpovedi pogodbe z boxerji. Kaj vi menite o določitvi, da se prekine pogodba Boxer? Glede na povedano in zapisano lahko zaključimo, da se je politika skoraj v popolnosti poenotila, da rabimo kupiti opremo in vozila za naše pripadnike ter da je zdaj govora o tem, kateri so najbolj primerni. To je zelo drugače kot npr. leta 2013, ko tega zavedanja ni bilo. O izbiri boxerja vem samo tisto, kar je zapisano v javnosti in kaj je bilo povedanega. Glede na zgodovino vseh nakupov, na povedano in glede na javno objavljen del revizijskega poročila bi rekel, da je treba res celoten postopek načrtovanja izboljšati.

icon-expand Boxer

Iz povedanega in zapisanega je meni nelogično, da kupujemo samo 45 vozil Boxer, saj to ni številka, ki bi zadoščala za oblikovanje bataljona, kaj šele bataljonske bojne skupine. Minimalna številka je vsaj 53 in več, seveda odvisno od formacije pehotnega dela bataljona. Prav tako smo že zdavnaj večkrat rekli sami sebi, da ne bomo več kupovali "polizdelke" in vozila z našimi inovativnimi zahtevami (npr. rampe na Valuku, patriji...) ampak samo tipska vozila proizvajalca, torej vozilo brez posebnih večjih prilagoditev in dodatnega razvoja za Slovensko vojsko in s tem našo odgovornostjo za delovanje celotnega sistema. Torej vozilo, ki vključuje sisteme zvez in oborožitveni sistem, ki je operativen v neki enoti več kot leto dni in je preizkušen ter nam to zagotovijo vojaki v tej enoti - vojaki si vedno povemo odkrito če in kje so težave ali teh ni. Rekli smo, da nikoli več ne kupujemo količino vozil, ki ne pokrije potreb celotnega bataljona, ki nima nameščenega preizkušenega orožja in ustrezne opreme za poveljevanje in kontrolo, ki mora biti kompatibilna z ostalimi sredstvi zvez v enoti. Poleg tega nisem nikjer zasledil kako je s procesom usposabljanja za upravljanje vozila in sistemov na vozilu. Prav tako je smotrno vedeti, preden se vozila kupijo natančna sestava pehotnega bataljona in celotne bataljonske bojne skupine ter izvidniškega bataljona z osebno in skupinsko oborožitvijo, sredstvi zvez.

Dobran Božič ima čin generalmajorja. Je veteran vojne za Slovenijo, v karieri pa je bil poveljnik elitnega 10. bataljona, poveljnik 1. brigade in načelnik Generalštaba Slovenske vojske. V karieri je poveljeval kontingentoma ISAF 15 v Afganistanu in KFOR 15 na Kosovu. Poslali smo ga tudi v New York, kjer je bil slovenski vojaški predstavnik pri OZN v New Yorku. Bil je direktor Urada za varovanje tajnih podatkov in državni sekretar na Ministrstvu za zunanje zadeve