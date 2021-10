General varde se je na meji izdajal za policista

A Primorske novice so zapisale, da Bolfek sobotno dogajanje opisuje nekoliko drugače. "Na meji sem se identificiral z osebno izkaznico in potrdilom o testiranju", so zapisali v časniku. Bolfek je dejal, da ni policistu izročil nobene značke, "je pa res, da je bila značka IPA (mednarodnega policijskega združenja) na armaturni plošči in da jo je hotel policisti videti. Nato je značko dvignil in takrat policistu res rekel 'kolega'," je dejal Bolfek.

V soboto okoli 15.30 je na mejnem prehodu Sečovlje v Slovenijo vstopil 50-letni voznik osebnega vozila iz Maribora. V postopku je povedal, da je policist na nujni nalogi, in pokazal značko mednarodnega združenja policistov. Po preverjanju so policisti ugotovili, da to ni res. Sledi kazenska ovadba za kaznivo dejanje "lažno izdajanje za uradno osebo". Tako se je glasilo poročilo primorskih policistov o dogodku na meji. Primorske novice so kasneje izbrskale, da je šlo za Ivana Bolfeka , generala tako imenovane varde in osebo, ki je bila pogosto videna z Andrejem Šiškom .

Po tem dogodku mu je policisti velel, naj zapelje na stran. Opravili so alkotest, ki je bil negativen, in ga odpeljali v notranje prostore na mejnem prehodu. "Vsega so me slekli," je dejal Bolfek za časnik in povedal, da so nato policisti pregledali celotno vozilo. V njem niso odkrili ničesar posebnega, le deset litrov morske vode, ki si jo je peljal domov.

Nato so ga iz Sečovelj odpeljali na policijsko postajo, kjer so mu vzeli prstne odtise, po štirih urah pa se je nato le lahko odpravil domov. Bolfek je za časnik še dejal, da je bil eden od policistov precej nastrojen proti njemu, ostala dva pa sta bila korektna. "Ko sem drugima dvema rekel, ali bi lahko koga poklical, mi je eden zabrusil, ali bom klical vardo. Seveda so me prepoznali." Kot je še dejal, ni trdil, da je na policijski nalogi, in ni rekel, da je policist. "Sem pa rekel, da počnem enake stvari kot policisti, da se borim proti kriminalu in korupciji ter da sva kolega."