Generali tudi letos nagrajuje trajnostna podjetja

Z letošnjim letom Generali preko nekoliko preoblikovanega natečaja odgovarja na specifike slovenskega podjetništva. Podjetja bodo lahko svoje do okolja in družbe odgovorne projekte predstavila v eni izmed dveh prenovljenih kategorij: Mikro podjetja ali Mala in srednje velika podjetja. Nova razdelitev kategorij omogoča bolj uravnoteženo razporeditev nagradnih sredstev ter strokovno primerjavo projektov glede na velikost podjetij.

Vanja Hrovat, predsednica uprave Zavarovalnice Generali: "Trajnostno poslovanje je v zavarovalnici Generali eden od temeljev strateškega razmišljanja in odločanja. Verjamemo, da se trajnostni razvoj potrjuje v praksi – skozi konkretna dejanja in poslovne odločitve. S četrtim letom natečaja SME EnterPRIZE zato delamo korak naprej: s prenovo kategorij in nagradnega sklada poudarjamo, da trajnostne rešitve nastajajo na vseh ravneh, od pobud posameznikov do širših poslovnih modelov. Povečano zanimanje za natečaj potrjuje, da trajnost postaja pomemben dejavnik dolgoročne uspešnosti, v Generaliju pa želimo še naprej dejavno prispevati k razvoju in širjenju dobrih trajnostnih praks."

Finančne spodbude in dostop do bruseljskega parketa

Okrepljen je tudi nagradni sklad natečaja. Letošnja novost je nagrada za tretje mesto. To prinaša paket poslovnih zavarovanj v vrednosti 1.500 EUR. Drugo mesto nagrajuje s paketom poslovnih zavarovanj v vrednosti 2.500 EUR, zmagovalec v vsaki kategoriji pa prejme 10.000 EUR. Vendar za podjetja prava vrednost natečaja pogosto presega denarno nagrado. "Slovenski junak trajnosti" namreč dobi priložnost predstaviti se tudi evropski poslovni javnosti na zaključnem dogodku v Bruslju, kar je za marsikaterega podjetnika lahko celo neprecenljivo. Slovenskega junaka trajnosti bo izmed najbolje ocenjenih trajnostnih praks v drugem krogu izbrala mednarodna žirija. Lani si je ta laskavi naziv prislužilo podjetje 5 Start d.o.o. (Pohorje Village Wellbeing Resort), ki se bo na mednarodnem odru v Bruslju predstavilo maja letos. Takšna prepoznavnost odpira vrata do novih poslovnih mrež in tudi do strokovnega znanja.

Poleg finančnih tudi številne druge prednosti natečaja

Doslej sodelujoča podjetja Generalijev natečaj prepoznavajo kot eno izmed redkih priložnost za predstavitev lastnih trajnostnih rešitev. Svoje prakse lahko primerjajo s praksami najboljših, še posebej pa cenijo dostop do mreže vrhunskih strokovnjakov in novih poslovnih priložnosti.

SME EnterPRIZE natečaj v očeh najboljših v letu 2025 Natalija Ilešić iz podjetja 5 Start (Pohorje Village Wellbeing Resort): "Postati Junak trajnosti 2025 je čast in potrditev, da naši trajnostni programi, edinstveni poslovni dogodki in programi namenjeni otrokom, pomagajo soustvarjati turizem, ki krepi vrednote in dviguje zeleni ugled. Hvala zavarovalnici Generali, da prepoznava pomen odgovornega delovanja in stoji ob strani projektom, ki ustvarjajo resničen vpliv." Nika Ravnik, s.p.: "Nagrada Generali SME EnterPRIZE mi ogromno pomeni, saj je to potrditev, da sem na pravi poti in da lahko razvijam naprej svoje ideje. Prejeta finančna sredstva bom uporabila za nakup nove delovne opreme." Katarina Adam, Terme Snovik – Kamnik d.o.o.: "Generalijev natečaj SME EnterPRIZE je dobra spodbuda in pobuda, da se ozavešča o trajnosti, ker lahko vsak od nas nekaj naredi." Kristjan Magdič, Paradajz d.o.o.: "Takšne pobude kot je SME EnterPRIZE so zelo dobrodošle. Mi smo sena natečaj prijavili že drugič. Tokrat smo bili uspešni. Dogodek je bil fantastičen. Za omizjem smo srečali zanimive sogovornike in tudi že izmenjali kontakte."

Natečaj SME EnterPRIZE je zaživel leta 2021, ob 190-letnici Generalija. Danes poteka v desetih evropskih državah in Aziji. Najboljše na slovenskih tleh bo letos izbirala strokovna žirija pod vodstvom Rama Dušića Hrena (Bright3r), ki jo sestavljajo še: Špela Kržišnik Mesarić, vodja strateškega marketinga CER, red. prof. dr. Vesna Žabkar, redna profesorica na katedri za trženje Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, Barbara Pavlin, novinarka pri časniku Finance in urednica portala ESG Finance, ter Vanja Hrovat, predsednica uprave Generali zavarovalnice, Mitja Feri, član uprave Generali zavarovalnice, in Borut Završan, direktor prodaje Generali zavarovalnice.

Prijave odprte do 3. junija 2026