Generali tudi letos nagrajuje trajnostna podjetja

Z letošnjim letom Generali preko nekoliko preoblikovanega natečaja odgovarja na specifike slovenskega podjetništva. Podjetja bodo lahko svoje do okolja in družbe odgovorne projekte predstavila v eni izmed dveh prenovljenih kategorij: Mikro podjetja ali Mala in srednje velika podjetja. Nova razdelitev kategorij omogoča bolj uravnoteženo razporeditev nagradnih sredstev ter strokovno primerjavo projektov glede na velikost podjetij.
Finančne spodbude in dostop do bruseljskega parketa
Okrepljen je tudi nagradni sklad natečaja. Letošnja novost je nagrada za tretje mesto. To prinaša paket poslovnih zavarovanj v vrednosti 1.500 EUR. Drugo mesto nagrajuje s paketom poslovnih zavarovanj v vrednosti 2.500 EUR, zmagovalec v vsaki kategoriji pa prejme 10.000 EUR. Vendar za podjetja prava vrednost natečaja pogosto presega denarno nagrado. "Slovenski junak trajnosti" namreč dobi priložnost predstaviti se tudi evropski poslovni javnosti na zaključnem dogodku v Bruslju, kar je za marsikaterega podjetnika lahko celo neprecenljivo.
Slovenskega junaka trajnosti bo izmed najbolje ocenjenih trajnostnih praks v drugem krogu izbrala mednarodna žirija. Lani si je ta laskavi naziv prislužilo podjetje 5 Start d.o.o. (Pohorje Village Wellbeing Resort), ki se bo na mednarodnem odru v Bruslju predstavilo maja letos. Takšna prepoznavnost odpira vrata do novih poslovnih mrež in tudi do strokovnega znanja.
Poleg finančnih tudi številne druge prednosti natečaja
Doslej sodelujoča podjetja Generalijev natečaj prepoznavajo kot eno izmed redkih priložnost za predstavitev lastnih trajnostnih rešitev. Svoje prakse lahko primerjajo s praksami najboljših, še posebej pa cenijo dostop do mreže vrhunskih strokovnjakov in novih poslovnih priložnosti.
Natečaj SME EnterPRIZE je zaživel leta 2021, ob 190-letnici Generalija. Danes poteka v desetih evropskih državah in Aziji. Najboljše na slovenskih tleh bo letos izbirala strokovna žirija pod vodstvom Rama Dušića Hrena (Bright3r), ki jo sestavljajo še: Špela Kržišnik Mesarić, vodja strateškega marketinga CER, red. prof. dr. Vesna Žabkar, redna profesorica na katedri za trženje Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, Barbara Pavlin, novinarka pri časniku Finance in urednica portala ESG Finance, ter Vanja Hrovat, predsednica uprave Generali zavarovalnice, Mitja Feri, član uprave Generali zavarovalnice, in Borut Završan, direktor prodaje Generali zavarovalnice.
Prijave odprte do 3. junija 2026
Podjetja lahko prijavijo svoje projekte, poslovne prakse in modele, ki imajo pozitiven vpliv na okolje, zaposlene in širšo skupnost.
