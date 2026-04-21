Oglas

Generali tudi letos nagrajuje trajnostna podjetja

Ljubljana, 21. 04. 2026 09.46 pred 8 dnevi 2 min branja 0

Avtor:
P.R.
Generali

Trajnostno poslovanje podjetij je postalo skorajda obveza za njihovo dolgotrajno preživetje. Uspešnih poslovnih praks s tega področja je tako vedno več. To dokazuje tudi iz leta v leto naraščajoče število sodelujočih podjetij v Generalijevem nagradnem natečaju SME EnterPRIZE za trajnostne poslovne prakse. Natečaj letos poteka med 8. aprilom in 3. junijem.

Z letošnjim letom Generali preko nekoliko preoblikovanega natečaja odgovarja na specifike slovenskega podjetništva. Podjetja bodo lahko svoje do okolja in družbe odgovorne projekte predstavila v eni izmed dveh prenovljenih kategorij: Mikro podjetja ali Mala in srednje velika podjetja. Nova razdelitev kategorij omogoča bolj uravnoteženo razporeditev nagradnih sredstev ter strokovno primerjavo projektov glede na velikost podjetij.

Vanja Hrovat, predsednica uprave Zavarovalnice Generali:

"Trajnostno poslovanje je v zavarovalnici Generali eden od temeljev strateškega razmišljanja in odločanja. Verjamemo, da se trajnostni razvoj potrjuje v praksi – skozi konkretna dejanja in poslovne odločitve. S četrtim letom natečaja SME EnterPRIZE zato delamo korak naprej: s prenovo kategorij in nagradnega sklada poudarjamo, da trajnostne rešitve nastajajo na vseh ravneh, od pobud posameznikov do širših poslovnih modelov. Povečano zanimanje za natečaj potrjuje, da trajnost postaja pomemben dejavnik dolgoročne uspešnosti, v Generaliju pa želimo še naprej dejavno prispevati k razvoju in širjenju dobrih trajnostnih praks."

Finančne spodbude in dostop do bruseljskega parketa

Okrepljen je tudi nagradni sklad natečaja. Letošnja novost je nagrada za tretje mesto. To prinaša paket poslovnih zavarovanj v vrednosti 1.500 EUR. Drugo mesto nagrajuje s paketom poslovnih zavarovanj v vrednosti 2.500 EUR, zmagovalec v vsaki kategoriji pa prejme 10.000 EUR. Vendar za podjetja prava vrednost natečaja pogosto presega denarno nagrado. "Slovenski junak trajnosti" namreč dobi priložnost predstaviti se tudi evropski poslovni javnosti na zaključnem dogodku v Bruslju, kar je za marsikaterega podjetnika lahko celo neprecenljivo.

Slovenskega junaka trajnosti bo izmed najbolje ocenjenih trajnostnih praks v drugem krogu izbrala mednarodna žirija. Lani si je ta laskavi naziv prislužilo podjetje 5 Start d.o.o. (Pohorje Village Wellbeing Resort), ki se bo na mednarodnem odru v Bruslju predstavilo maja letos. Takšna prepoznavnost odpira vrata do novih poslovnih mrež in tudi do strokovnega znanja.

Poleg finančnih tudi številne druge prednosti natečaja

Doslej sodelujoča podjetja Generalijev natečaj prepoznavajo kot eno izmed redkih priložnost za predstavitev lastnih trajnostnih rešitev. Svoje prakse lahko primerjajo s praksami najboljših, še posebej pa cenijo dostop do mreže vrhunskih strokovnjakov in novih poslovnih priložnosti.

SME EnterPRIZE natečaj v očeh najboljših v letu 2025

 

Natalija Ilešić iz podjetja 5 Start (Pohorje Village Wellbeing Resort): "Postati Junak trajnosti 2025 je čast in potrditev, da naši trajnostni programi, edinstveni poslovni dogodki in programi namenjeni otrokom, pomagajo soustvarjati turizem, ki krepi vrednote in dviguje zeleni ugled. Hvala zavarovalnici Generali, da prepoznava pomen odgovornega delovanja in stoji ob strani projektom, ki ustvarjajo resničen vpliv."

 

Nika Ravnik, s.p.: "Nagrada Generali SME EnterPRIZE mi ogromno pomeni, saj je to potrditev, da sem na pravi poti in da lahko razvijam naprej svoje ideje. Prejeta finančna sredstva bom uporabila za nakup nove delovne opreme."

 

Katarina Adam, Terme Snovik – Kamnik d.o.o.: "Generalijev natečaj SME EnterPRIZE je dobra spodbuda in pobuda, da se ozavešča o trajnosti, ker lahko vsak od nas nekaj naredi."

 

Kristjan Magdič, Paradajz d.o.o.: "Takšne pobude kot je SME EnterPRIZE so zelo dobrodošle. Mi smo sena natečaj prijavili že drugič. Tokrat smo bili uspešni. Dogodek je bil fantastičen. Za omizjem smo srečali zanimive sogovornike in tudi že izmenjali kontakte."

Natečaj SME EnterPRIZE je zaživel leta 2021, ob 190-letnici Generalija. Danes poteka v desetih evropskih državah in Aziji. Najboljše na slovenskih tleh bo letos izbirala strokovna žirija pod vodstvom Rama Dušića Hrena (Bright3r), ki jo sestavljajo še: Špela Kržišnik Mesarić, vodja strateškega marketinga CER, red. prof. dr. Vesna Žabkar, redna profesorica na katedri za trženje Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, Barbara Pavlin, novinarka pri časniku Finance in urednica portala ESG Finance, ter Vanja Hrovat, predsednica uprave Generali zavarovalnice, Mitja Feri, član uprave Generali zavarovalnice, in Borut Završan, direktor prodaje Generali zavarovalnice.

Prijave odprte do 3. junija 2026

Podjetja lahko prijavijo svoje projekte, poslovne prakse in modele, ki imajo pozitiven vpliv na okolje, zaposlene in širšo skupnost. Prijavite se!


Naročnik oglasne vsebine je Generali.

generali nagrada trajnostna podjetja
Damjan Murko iskreno o očetovstvu: "Ko sem prvič držal sina v naročju, sem pomislil, da je moje javno življenje končano"
4 koraki, ki ločijo srečne pare od vseh ostalih
Simptomi, ki jih v nosečnosti ne smete spregledati
Drama v zraku: nosečnica rodila med letom na višini 10.000 metrov
Melania navdušila v belem kostimu, dodala je drzen klobuk
Dnevni horoskop: Strelci si želijo svobode, kozorogi iščejo napredek
Balerinke, ki ustvarijo optično iluzijo in poskrbijo, da smo videti vitkejše
Od tihe Anje do podjetnice z vizijo
Glavobol, ki je bil v resnici možganska krvavitev
Zgodnji simptomi raka jajčnikov: 4 znaki, ki jih morate poznati
Grožnja v naših kosteh, ki prizadane 40 % odraslih
Strokovnjaki razkrivajo preprost način za zmanjšanje zdravstvenih tveganj sedenja
Garsonjere za 170.000 in več evrov. Poglejte najdražjo
Tik pred prazniki, pokojnine pa še ni
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Nova pravila za prtljago pri Lufthansi
Nekdanji smučar odločno: življenje po smrti obstaja
Te ženske po horoskopu veljajo za najboljše ljubimke
Kardiolog opozarja: te tri pijače najbolj škodujejo srcu
Večina ljudi napačno marinira meso za žar – delaš tudi ti te napake?
'Mene bi kap': posnetek modrasov sprožil val strahu
Podgane na vrtu: kako ravnati preventivno?
Kako očistiti kuhinjske pripomočke z oljčnim oljem (in kdaj ga nikoli ne uporabiti)
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
Piknik revolucija: jed, ki zasenči čevapčiče in pleskavice
Prvomajski golaž: 3 napake, zaradi katerih ne uspe tako, kot bi moral
Sladica brez peke, ki bo popestrila praznične dni
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
Ljubezen na prvi ples
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Sanjski moški
