Preden se lotite vseh opravil, je vredno razmisliti, katera lahko brez večjih težav opravite sami in pri katerih bi vam pomoč čistilnega servisa prihranila precej časa in truda. Za vsakodnevno čiščenje običajno zadostujejo pripomočki, ki jih že imate doma, pri trdovratnih madežih, globinskem čiščenju preprog ali težko dostopnih oknih pa se stvari hitro zapletejo. Namesto da bi za eno samo opravilo kupovali ali najemali posebno opremo, lahko zahtevnejši del prepustite strokovnjakom in se sami posvetite preostalemu čiščenju.

Začnite s krpo, sesalnikom in čistilom za površino

Tudi pri osnovnem čiščenju lahko s pravilnim vrstnim redom prihranite precej časa in si olajšate delo. Začnite pri višjih policah in omaricah, s katerih se med brisanjem dviguje prah, ter se postopoma pomikajte proti tlom, ki jih posesajte in pomijte šele na koncu. Pozorni bodite tudi na uporabo različnih krp, saj z isto, s katero ste čistili kopalnico, ni primerno brisati kuhinjskega pulta ali korita. Če jih ločite po barvah, boste vedno vedeli, katera je namenjena posameznemu prostoru, in preprečili prenašanje umazanije med površinami.

Za večino vsakodnevnih opravil ne potrebujete cele zbirke čistil, saj pogosto zadostujeta voda in ustrezno sredstvo, prilagojeno površini, ki jo čistite. Ko je treba dopolniti domačo zalogo, lahko različna čistila naročite v spletni trgovini Atropa iz Kočevja. Pri izbiri pa ni pomembno le, s čim čistite, temveč tudi, s kakšno krpo sredstvo nanašate oziroma površino obrišete. Mehkejši materiali so primernejši za občutljive in gladke površine, medtem ko pri brisanju razlitih tekočin potrebujete predvsem dobro vpojnost. Različne vrste čistilnih krp ponuja BRA.IN.TRADE, Branislav Čepin s.p. iz ljubljanskih Dobrunj, kjer lahko izbirate med bombažnim trikom in vpojnejšim frotirjem glede na opravilo, ki vas čaka.

Ko običajno čiščenje ni več dovolj

Mastne obloge na kuhinjskih omaricah, vodni kamen na armaturah in trdovratni madeži zahtevajo nekoliko drugačen pristop kot vsakodnevno brisanje prahu. Namesto da površino vedno znova drgnete z istim čistilom, je pomembno izbrati sredstvo, ki je namenjeno prav določeni vrsti umazanije. V spletni trgovini Atropa, ki smo jo že spoznali, so na voljo tudi profesionalna čistila za zahtevnejša opravila. Pri uporabi koncentriranih sredstev upoštevajte priporočeno redčenje in posameznih čistil nikoli ne mešajte med seboj, saj lahko pri tem nastanejo nevarne reakcije.

Pri tekstilnih površinah, kot so preproge in oblazinjeno pohištvo, pa izbira močnejšega čistila ni vedno prava rešitev. Če se je umazanija zažrla globlje v vlakna, je včasih potrebno globinsko čiščenje, pri katerem je poleg ustreznega sredstva pomembna tudi primerna oprema. Preden se odločite za nakup ali najem stroja, preverite, ali je takšen način čiščenja sploh primeren za vašo preprogo, nato pa primerjajte strošek najema opreme in čistila s ceno storitve čistilnega servisa. Če prištejete še čas za prevzem, uporabo in vračilo stroja, se pri enkratnem čiščenju pogosto izkaže, da je strokovna pomoč preprostejša izbira.

Od občasne pomoči do čiščenja po prenovi

Včasih imate doma vsa potrebna čistila in pripomočke, vendar ob službenih obveznostih, družinskem življenju ali drugih opravkih preprosto zmanjka časa, da bi se čiščenju posvetili tako temeljito, kot bi želeli. Takrat ni treba razmišljati o rednem najemu čistilnega servisa, saj lahko pomoč naročite samo za posamezen obisk, denimo pred prihodom gostov ali kadar se vam je nabralo več gospodinjskih opravil. Na območju Ljubljane in okolice takšno občasno čiščenje doma ponuja Marić čiščenje, Jovana Marić s.p. iz Škofljice, kjer se lahko dogovorite za pomoč pri čiščenju, ko jo potrebujete.

Če pa ugotovite, da vam čiščenje redno jemlje preveč časa, je smiselno razmisliti o dogovorjenih obiskih, pri katerih servis prevzame del gospodinjskih opravil. Druga možnost je generalno čiščenje, ko želite v enem obisku temeljito urediti več prostorov, tudi površine, ki jim pri vsakodnevnem pospravljanju ne namenite toliko pozornosti. V Celju obe možnosti ponuja I.V.I. Iva Pajtler s.p., ki izvaja redno in generalno čiščenje. Pred naročilom se dogovorite, katera opravila želite vključiti, da bo obseg čiščenja ustrezal vašim potrebam.

Povsem drugačna situacija nastane po prenovi stanovanja ali hiše, ko je treba poleg običajne umazanije odstraniti še droben gradbeni prah, madeže in ostanke materialov, ki jih za seboj pustijo različna dela. Takšno čiščenje pogosto zahteva več časa in pozornosti, zlasti kadar je treba očistiti tudi okenske okvirje, notranjost omaric ali druge površine, na katerih se nabere prah. Na območju Krškega in okolice čiščenje po gradbenih delih ponuja Sijaj, Bernardka Pongrac s.p. iz Dednje vasi pri Pišecah. Da bo izvajalec lažje ocenil obseg dela, mu že ob povpraševanju opišite, kateri prostori potrebujejo čiščenje in ali so na površinah ostali tudi trdovratnejši madeži.

Kdaj se splača najeti čistilni servis?

Ko okna ne morete varno doseči

Se spomnite umazanega okna nad stopniščem, ki ste ga opazili med sobotnim čiščenjem? Pri takšnih zasteklitvah težava pogosto ni samo odstranjevanje umazanije, ampak predvsem varen dostop do zunanje strani. Če bi se morali za pomivanje nevarno nagibati skozi okno ali uporabljati neustrezno lestev, je precej pametneje delo prepustiti izvajalcu, ki ima za to primerno opremo.

V ljubljanskem Polju deluje Korisen, Rok Klavžar s.p., ki poleg generalnega čiščenja opravlja tudi čiščenje oken na višini. Pri takšnem naročilu ni treba vključiti čiščenja celotnega stanovanja, saj se lahko dogovorite samo za zahtevnejšo zasteklitev. Izvajalcu ob povpraševanju pošljite fotografijo, približne mere in opis dostopa, da bo lažje ocenil, kakšna oprema bo potrebna.

Ko se opravila ponavljajo iz tedna v teden

Medtem ko doma čistilni servis pogosto potrebujemo le za posamezna zahtevnejša opravila, je v poslovnih prostorih pomembnejše redno vzdrževanje čistoče. V pisarni, kjer zaposleni vsak dan uporabljajo sanitarije, čajno kuhinjo in skupne prostore, se umazanija nabira drugače kot na oknih, ki jih je treba temeljito očistiti le občasno. Zato se splača urnik prilagoditi posameznim prostorom in njihovi uporabi, namesto da bi ob vsakem obisku naročali enak obseg čiščenja.

Na Gorenjskem se s čiščenjem poslovnih prostorov ukvarja Sijaj, Anita Kofler s.p. iz Mojstrane. Pri dogovoru o sodelovanju je pomembno uskladiti tako pogostost posameznih opravil kot termine obiskov, da čiščenje čim manj posega v delovni dan. Če so denimo sejne sobe večino dopoldneva zasedene, je smiselno njihovo čiščenje načrtovati takrat, ko jih zaposleni ne uporabljajo, medtem ko se sanitarije in drugi bolj obremenjeni prostori čistijo pogosteje.