Generalna državna tožilka v primeru Tima Matavža odredila strokovni nadzor

Potem ko smo poročali, da je nekdanji slovenski nogometni reprezentant Tim Matavž na sodišču priznal krivdo in podpisal sporazum s tožilstvom, s čimer je bil kaznovan zgolj z denarno kaznijo 2790 evrov, so nam danes z vrhovnega državnega tožilstva sporočili, da je generalna državna tožilka po prejetem operativnem poročilu v zadevi odredila strokovni nadzor.
Spomnimo, da je Matavž, kot so poročale Slovenske novice, priznal, da je ženo, s katero je poročen skoraj 11 let in pol, pretepal, z njo ravnal grdo, boleče in ponižujoče. Grozil ji je tudi z ubojem ter jo zalezoval in ji omejeval svobodo.
Ženi je sledil, jo nadzoroval, nad njo izvajal verbalno, psihično, fizično in ekonomsko nasilje, omejeval ji je stike z družino in prijatelji. Med drugim jo je vlekel za lase, njeno glavo večkrat porinil v steno, jo dušil in ji grozil, da se bo maščeval njeni družini ter ji odvzel otroke.
Priznal je tudi, da je surovo ravnal tudi z otroki, jih trpinčil ter izpostavljal nasilju, jih po več dni ignoriral, se jezil, če so želeli zaščititi mamo. Pri tem jih je opozarjal, naj se ne vmešavajo in jih ustrahoval s hitro vožnjo in naglim zaviranjem. Zaradi ravnanja Matavža je bila družina v obravnavi centra za socialno delo.
Danes obeležujemo mednarodni dan boja proti nasilju nad ženskami, ob katerem svet tovrstni problematiki nameni še nekoliko več pozornosti. Kot kažejo podatki raziskovanja iz leta 2020, je približno 28 odstotkov žensk v Sloveniji v starosti med 18 in 74 let, ki so bile kadarkoli v ratmerju, doživelo vsaj eno od oblik nasilja s strani intimnega partnerja.
Ženske so najpogosteje poročale o psihičnem nasilju (vsaka četrta ženska v razmerju oz. 26 odstotkov). Fizično ali spolno nasilje je navedlo nekaj več kot 12 odstotkov žensk v partnerskem odnosu. Skoraj polovica žensk je ob tem partnerjevo nasilje doživljala več kot pet let.