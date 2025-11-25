Generalna državna tožilka v primeru Tima Matavža odredila strokovni nadzor

Potem ko smo poročali, da je nekdanji slovenski nogometni reprezentant Tim Matavž na sodišču priznal krivdo in podpisal sporazum s tožilstvom, s čimer je bil kaznovan zgolj z denarno kaznijo 2790 evrov, so nam danes z vrhovnega državnega tožilstva sporočili, da je generalna državna tožilka po prejetem operativnem poročilu v zadevi odredila strokovni nadzor.

Spomnimo, da je Matavž, kot so poročale Slovenske novice, priznal, da je ženo, s katero je poročen skoraj 11 let in pol, pretepal, z njo ravnal grdo, boleče in ponižujoče. Grozil ji je tudi z ubojem ter jo zalezoval in ji omejeval svobodo.

Ženi je sledil, jo nadzoroval, nad njo izvajal verbalno, psihično, fizično in ekonomsko nasilje, omejeval ji je stike z družino in prijatelji. Med drugim jo je vlekel za lase, njeno glavo večkrat porinil v steno, jo dušil in ji grozil, da se bo maščeval njeni družini ter ji odvzel otroke.