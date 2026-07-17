Generalna sekretarka MZEZ ni imela ustreznih pooblastil za nominacijo Fajonove?

Kot je ministrstvo zapisalo v poročilu glede predlaganja Tanje Fajon za posebno predstavnico EU za Sahel, s katerim se je danes na dopisni seji seznanila vlada, je dokument o nominaciji podpisala generalna sekretarka MZEZ, ki je bila neposredno podrejena Fajonovi.

Pri tem ministrstvo navaja mnenje vladne službe za zakonodajo, ki je med drugim izpostavila vprašanje, na kateri podlagi je generalna sekretarka črpala pristojnost za podajo tovrstne kandidature.

Služba ob tem po navedbah ministrstva pojasnjuje, da v skladu z zakonom o vladi državo predstavlja in zastopa vlada, ki v imenu države izvaja tudi kadrovska opravila.

"Iz zgoraj navedenega sledi, da je šlo pri imenovanju v konkretni zadevi, ki ni bilo podano s strani Vlade Republike Slovenije kot zakonite zastopnice države, temveč s strani generalne sekretarke organa v njeni sestavi, neposredno podrejene predlagani osebi, za očitno delovanje mimo oziroma onkraj zakonskih pristojnosti in pooblastil," je v poročilu zapisalo ministrstvo, ki ga od začetka junija vodi Tone Kajzer.