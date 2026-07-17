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Slovenija

Generalna sekretarka MZEZ ni imela ustreznih pooblastil za nominacijo Fajonove?

Ljubljana, 17. 07. 2026 18.10 pred 32 minutami 2 min branja 5

Avtor:
STA L.M.
Tanja Fajon

Veljavnost nominacije nekdanje zunanje ministrice Tanje Fajon za kandidatko za posebno predstavnico EU za Sahel je po mnenju zunanjega ministrstva (MZEZ) vprašljiva, saj jo je podpisala generalna sekretarka MZEZ, ki za to ni imela ustreznih pooblastil. Poleg tega pristojni organ, torej vlada, o kandidaturi sploh ni odločal, so navedli.

Kot je ministrstvo zapisalo v poročilu glede predlaganja Tanje Fajon za posebno predstavnico EU za Sahel, s katerim se je danes na dopisni seji seznanila vlada, je dokument o nominaciji podpisala generalna sekretarka MZEZ, ki je bila neposredno podrejena Fajonovi.

Pri tem ministrstvo navaja mnenje vladne službe za zakonodajo, ki je med drugim izpostavila vprašanje, na kateri podlagi je generalna sekretarka črpala pristojnost za podajo tovrstne kandidature.

Služba ob tem po navedbah ministrstva pojasnjuje, da v skladu z zakonom o vladi državo predstavlja in zastopa vlada, ki v imenu države izvaja tudi kadrovska opravila.

"Iz zgoraj navedenega sledi, da je šlo pri imenovanju v konkretni zadevi, ki ni bilo podano s strani Vlade Republike Slovenije kot zakonite zastopnice države, temveč s strani generalne sekretarke organa v njeni sestavi, neposredno podrejene predlagani osebi, za očitno delovanje mimo oziroma onkraj zakonskih pristojnosti in pooblastil," je v poročilu zapisalo ministrstvo, ki ga od začetka junija vodi Tone Kajzer.

Minister za zunanje zadeve Tone Kajzer
Minister za zunanje zadeve Tone Kajzer
FOTO: Damjan Žibert

"Ker je šlo pri imenovanju za konstitutivni element kandidacijskega in izbirnega postopka, je posledično vprašljiva veljavnost samega imenovanja," so še navedli na ministrstvu.

Dodali so, da nominacija ni vprašljiva, ker bi kandidatko predlagal organ brez polnih pooblastil, ampak ker pristojni organ, tj. vlada, o tem sploh ni odločal. Vlada Roberta Goloba, v kateri je Fajonova zasedala položaj zunanje ministrice, je sicer v času nominacije opravljala tekoče posle.

Kot je v poročilu še zapisalo ministrstvo, je visoka zunanjepolitična predstavnica EU Kaja Kallas države članice k predložitvi kandidatur za posebnega predstavnika EU za Sahel pozvala 14. maja prek veleposlanikov v Politično-varnostnem odboru (PSC). Slovensko stalno predstavništvo pri EU pa je poziv MZEZ posredovalo po elektronski pošti dan kasneje.

Tanja Fajon in Kaja Kallas
Tanja Fajon in Kaja Kallas
FOTO: AP

Veleposlanica pri PSC je nato kandidaturo Fajonove na naslov Evropske službe za zunanje delovanje (EEAS), ki jo vodi Kallasova, posredovala 19. maja. Dokumentacija je poleg omenjenega pisma nominacije vključevala še motivacijsko pismo in življenjepis kandidatke ter pismo podpore takratnega premierja Goloba.

Da je za položaj izbrala Fajonovo, je zunanjepolitična predstavnica članice v okviru PSC obvestila 29. junija, so zapisali na MZEZ.

Pri potrjevanju nekdanje slovenske zunanje ministrice se je zapletlo pretekli teden, potem ko naj bi nasprotovanje njenemu imenovanju izrazila Slovenija. Imenovanje Fajonove so tako že dvakrat umaknili z dnevnega reda zasedanja odbora stalnih predstavnikov članic pri EU, nazadnje ta teden. Odbor se bo še zadnjič pred poletnim premorom sestal v sredo, vendar pa odločanja o imenovanju Fajonove na položaj posebne predstavnice EU za Sahel ni pričakovati pred jesenjo.

Tanja Fajon MZEZ nominacija posebna predstavnica EU Sahel

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KOMENTARJI5

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borjac
17. 07. 2026 18.43
Kakšen revež je v resnici tale Kajzer , kakšni reveži so tile Desničarji , v stilu zadnjih 85 let uničujejo domovino Slovenijo , ubogi revčki si celo domišljajo , da jim Eu to šteje v dobro , ampak izdajalcev lastne domovine v resnici nihče ne mara , ljudem je to nagravžno !!!!
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0 0
bohinj je zakon
17. 07. 2026 18.39
Lepo službo bi imela. Nekdo jo ne mara. Le kdo bi to bil?
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0 0
GetBack
17. 07. 2026 18.35
Tanja je imela prav... največjo škodo ima Slovenija... Milijone našega denarja je Tanja nakazovala Afriškim islamistom v upanju, da bi dobila to službo... zdaj pa to....
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+1
2 1
GetBack
17. 07. 2026 18.33
Tanja je imela prav... največjo škodo ima Slovenija... Milijone našega denarja je Tanja nakazovala za Sahel v upanju, da bi dobila to službo... zdaj pa to....
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+0
1 1
piu
17. 07. 2026 18.19
Potrebno je ljudem pojasniti kakšna je tista škoda o kateri je govorila Tanja.....
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+0
1 1
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