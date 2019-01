Z vrha HSE odhaja Matjaž Marovt

Nadzorni svet Holdinga Slovenske elektrarne (HSE) se je na današnji seji seznanil z odstopno izjavo generalnega direktorja družbe Matjaža Marovta, ki jo je ta podal v petek iz osebnih razlogov.

Postopki za imenovanje novega generalnega direktorja družbe že potekajo. Marovt pa ostaja v HSE do primopredaje poslov, s čimer je zagotovljeno nemoteno delovanje družbe in skupine HSE, so zapisali v HSE na svoji spletni strani.

Kot poroča Večer, se za njegovega najresnejšega naslednika omenja Stojan Nikolić, sicer član poslovodstva HSE za finančne zadeve. Slednji naj bi imel tudi podporo ministrice za okolje in prostor Alenke Bratušek.

Sredi meseca je odstopil tudi direktor Termoelektrarne Šoštanj (Teš) Arman Koritnik, po navedbah HSE prav tako iz osebnih razlogov.

HSE poleg Termoelektrarne Šoštanj samo v Sloveniji med drugim obvladuje tudi Premogovnik Velenje, Srednjesavske elektrarne, Dravske elektrarne Maribor in Soške elektrarne Nova Gorica.

Podali soglasje k razvojnemu načrtu do leta 2030

Na današnji seji so nadzorniki tudi podali soglasje k razvojnemu načrtu skupine HSE za obdobje 2019-2023 s pogledom do leta 2030. Gre za enega ključnih dokumentov skupine, ki je zastavljen ne le celovito, temveč tudi ambiciozno, so poudarili.

Ključni cilji razvojnega načrta so povečanje obsega in učinkovitosti proizvodnega portfelja, širitev razvojnih in produktnih potencialov ter nadaljnja krepitev trženjske dejavnosti. Razvojni načrt je nujen za učinkovito upravljanje in rast proizvodnega portfelja, zmanjšanje odvisnosti od veleprodajnega trga, izboljšanje finančnega položaja ter pridobivanje in razvoj najboljših kadrov, pomemben pa je tudi za povečevanje deleža obnovljivih virov energije, predvsem na račun še neizkoriščenega vodnega potenciala, so še navedli.