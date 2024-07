Odstopil generalni direktor Onkološkega inštituta, odhaja na kranjsko občino

Po slabih dveh letih se z mesta generalnega direktorja ljubljanskega Onkološkega inštituta poslavlja Andraž Jakelj. Funkcijo bo opravljal le še do konca avgusta, potem pa se, kot je sporočil, odpravlja novim izzivom nasproti, opolnomočen z novimi izkušnjami. In teh očitno ne bo več nabiral v zdravstvu, prevzel bo namreč funkcijo vodje urada za družbene dejavnosti na Občini Kranj. Razlogov za odhod ne navaja, so pa v preteklosti nanj letele kritike o političnem ozadju in slabem vodenju.