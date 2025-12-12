Generalni direktor Policije v Novo mesto napotil dodatne kriminaliste

Na Policijski upravi Novo mesto so zapisali, da spoštujejo odločitev sodišča. Kot poudarjajo, je odločitev o priporu izključno v pristojnosti pravosodnih organov, zato Policija teh postopkov ne more komentirati.
Po smrti Aleša Šutarja so kriminalisti opravili intenzivno kriminalistično preiskavo in zbrali vse razpoložljive dokaze, ki so bili takrat na voljo. Osumljenca so privedli na zaslišanje in ga skupaj s kazensko ovadbo predali v postopek. Pristojni državni tožilec je na podlagi kazenske ovadbe in priložene dokumentacije ocenil, da je podan utemeljen sum storitve kaznivega dejanja s strani ovadenega storilca.
Po opravljeni privedbi osumljenca je bila uvedena sodna preiskava, posledično pa so mu odredili pripor.
V času sodne preiskave, ki še poteka, je bil pripor tudi podaljšan. Kot so dodali, je od privedbe osumljenca na sodišče Policija tožilstvu predložila več poročil o dopolnitvi kazenske ovadbe. Poudarjajo, da je tožilstvo tisto, ki v skladu z zakonodajo vodi kazenski pregon in usmerja nadaljnji potek postopka.
"Od privedbe osumljenca pred pristojno sodišče in do tega trenutka pa dodatnih predlogov oziroma zahtev nismo prejeli. Ko bo državno tožilstvo sprejelo odločitev o nadaljnjem postopanju v zadevi in če bo potrebno opraviti dodatna kriminalistična dejanja, jih bomo nemudoma izvedli," so zapisali.
Odzvali so se tudi na Generalni policijski upravi. Poudarili so, da je odločitev o odpravi pripora del sodnega postopka, ki še ni zaključen.
Pojasnili so, da ves čas spremljajo tudi informacije, ki so se po prijetju osumljenca pojavile v javnosti. Slednje preverjajo in strokovno vrednotijo, ob tem pa izvajajo dodatne aktivnosti. "Naš cilj je, da se ugotovijo vsa dejstva in okoliščine primera ter da storilec kaznivega dejanja, ko so za to izpolnjeni zakonski pogoji, za svoja dejanja tudi odgovarja."
Generalni direktor Policije je danes na območje policijske uprave Novo mesto napotil dodatne kriminaliste v civilu, ki bodo na terenu izvajali poostrene aktivnosti za zagotavljanje varnosti in preprečevanje morebitnih izgredov.