Generalni direktor Policije v Novo mesto napotil dodatne kriminaliste

Na Policijski upravi Novo mesto so zapisali, da spoštujejo odločitev sodišča. Kot poudarjajo, je odločitev o priporu izključno v pristojnosti pravosodnih organov, zato Policija teh postopkov ne more komentirati.

Po smrti Aleša Šutarja so kriminalisti opravili intenzivno kriminalistično preiskavo in zbrali vse razpoložljive dokaze, ki so bili takrat na voljo. Osumljenca so privedli na zaslišanje in ga skupaj s kazensko ovadbo predali v postopek. Pristojni državni tožilec je na podlagi kazenske ovadbe in priložene dokumentacije ocenil, da je podan utemeljen sum storitve kaznivega dejanja s strani ovadenega storilca.

Po opravljeni privedbi osumljenca je bila uvedena sodna preiskava, posledično pa so mu odredili pripor.

V času sodne preiskave, ki še poteka, je bil pripor tudi podaljšan. Kot so dodali, je od privedbe osumljenca na sodišče Policija tožilstvu predložila več poročil o dopolnitvi kazenske ovadbe. Poudarjajo, da je tožilstvo tisto, ki v skladu z zakonodajo vodi kazenski pregon in usmerja nadaljnji potek postopka.