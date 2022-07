Generalni direktor RTVS na položaj direktorja TVS imenoval Urbanijo

Andrej Grah Whatmough je po poročanju radia dejal, da je Uroša Urbanijo imenoval, ker je slednji dobil predhodno soglasje programskega sveta zavoda k imenovanju za štiriletni mandat in da glede na to kakšne izbire pravzaprav ni imel. V zvezi z odločnim nasprotovanjem novinarjev na Radioteleviziji Slovenija (RTVS) proti imenovanju Urbanije pa je dejal: "To nasprotovanje nima neke realne osnove." Izrazil je prepričanje, da bo novi direktor televizije opravljal svoje delo strokovno oziroma tako, kot mora. "Če je pač v preteklosti opravljal drugačne naloge na drugi funkciji, verjamem, da bo svoje zdajšnje delo kot profesionalec opravljal tako, kot mora: strokovno, profesionalno in neodvisno," je poudaril.

Urbanija pa je po navedbah radia kot enega svojih prvih ukrepov navedel ureditev odnosov in vzpostavitev ustrezne komunikacije med zaposlenimi. Kakršno koli medsebojno obračunavanje, žaljenje preko družbenih omrežij in sovražni govor vidi kot nedopustne in nesprejemljive in na tej točki je treba po njegovem mnenju začeti delo.

"To imenovanje v javni medij vnaša dodaten nemir"

Koordinacija novinarskih sindikatov RTVS je medtem v petek po napovedi generalnega direktorja, da bo danes na mesto direktorja Televizije Slovenija (TVS) imenoval Urbanijo, ocenila, da to imenovanje vnaša v javni medij dodaten nemir. Poleg tega glede na zgodovino delovanja Urbanije pomeni zaostrovanje odnosov z uredništvi na televiziji in tveganje za pritiske na posamezne novinarje in urednike ter posege v novinarsko in uredniško avtonomijo, je zapisala predsednica koordinacije in vodstva stavkovnega odbora Helena Milinković. Koordinacija je namreč maja začela stavko, s katero med drugim zahteva novinarsko avtonomijo in socialni dialog.

Če bo Urbanija kot direktor TVS na delodajalski strani sodeloval v pogajanjih za sklenitev stavkovnega sporazuma s sindikalno stranjo, bo to po njenih navedbah jasno znamenje, da si generalni direktor ne želi uspešnega zaključka pogajanj. O reševanju ključne stavkovne zahteve, ki je uredniška in novinarska avtonomija, se namreč težko pogaja nekdo, ki poklicni kodeks in standarde instrumentalizira v politične namene, je poudarila.