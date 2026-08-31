Generalni direktor UKC Ljubljana ponudil odstop

"Zato, da bo zavod lahko deloval normalno in da bo svet zavoda lahko v polnosti izvajal svojo odgovornost, sem svetu zavoda ponudil odstop in pričakujem, da bo svet zavoda ta odstop podprl in imenoval novega direktorja, s katerim bo delil odgovornost prihodnosti UKC Ljubljana," je po današnji seji dejal Marko Jug. Dodal je, da je "ta ustanova izjemno pomembna, pomembna za vse nas, ni važno, kdo jo vodi, važno pa je, da je dobro vodena", zato je novemu vodstvu zaželel veliko sreče. Jug je še nedavno zanikal, da bi razmišljal o odstopu. "Vendar je v tem času prišlo do menjave sveta zavoda, kar je jasno sporočilo," je pojasnil spremembo.

Kdo bo odslej vodil ljubljanski UKC, še ni znano. FOTO: Damjan Žibert

Danes se je svet zavoda namreč sestal prvič, odkar je vlada v njem zamenjala predstavnike ustanovitelja. Za novega predsednika sveta so izbrali Matjaža Trontlja, ki je to funkcijo že opravljal v času prejšnje vlade Janeza Janše, sicer pa prihaja iz NSi. Trontelj je po seji dejal, da voljo generalnega direktorja spoštujejo in da je bil s tem "postavljen nek etični standard". Sta bila pa danes odsotna dva člana sveta, zato je prav, da zagotovijo, da se o tem izjasnijo vsi člani sveta. Tako bo v torek zjutraj sklicana dopisna seja, je dejal Trontelj. "Naša dolžnost je, da zadeve zdaj odpeljemo in da vidimo, kje smo s tem," je pristavil. Na vprašanje o vršilcu dolžnosti, ki bi nasledil Juga, pa je dejal, da je še preuranjeno. "Ko bo to izglasovano, bomo aktivno pristopili k iskanju najboljših rešitev," je napovedal.