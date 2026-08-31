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Slovenija

Generalni direktor UKC Ljubljana ponudil odstop

Ljubljana, 31. 08. 2026 18.38 pred 48 minutami 2 min branja 19

Avtor:
M.S. STA
Marko Jug, direktor UKCL, na Nacionalnem posvetu o krepitvi odpornosti

Generalni direktor UKC Ljubljana Marko Jug je svetu zavoda ponudil svoj odstop. Vlada je sicer pred dnevi razrešila dosedanje in imenovala nove predstavnike ustanovitelja v svetu največje slovenske bolnišnice.

"Zato, da bo zavod lahko deloval normalno in da bo svet zavoda lahko v polnosti izvajal svojo odgovornost, sem svetu zavoda ponudil odstop in pričakujem, da bo svet zavoda ta odstop podprl in imenoval novega direktorja, s katerim bo delil odgovornost prihodnosti UKC Ljubljana," je po današnji seji dejal Marko Jug.

Dodal je, da je "ta ustanova izjemno pomembna, pomembna za vse nas, ni važno, kdo jo vodi, važno pa je, da je dobro vodena", zato je novemu vodstvu zaželel veliko sreče. Jug je še nedavno zanikal, da bi razmišljal o odstopu. "Vendar je v tem času prišlo do menjave sveta zavoda, kar je jasno sporočilo," je pojasnil spremembo.

Kdo bo odslej vodil ljubljanski UKC, še ni znano.
Kdo bo odslej vodil ljubljanski UKC, še ni znano.
FOTO: Damjan Žibert

Danes se je svet zavoda namreč sestal prvič, odkar je vlada v njem zamenjala predstavnike ustanovitelja. Za novega predsednika sveta so izbrali Matjaža Trontlja, ki je to funkcijo že opravljal v času prejšnje vlade Janeza Janše, sicer pa prihaja iz NSi.

Trontelj je po seji dejal, da voljo generalnega direktorja spoštujejo in da je bil s tem "postavljen nek etični standard". Sta bila pa danes odsotna dva člana sveta, zato je prav, da zagotovijo, da se o tem izjasnijo vsi člani sveta. Tako bo v torek zjutraj sklicana dopisna seja, je dejal Trontelj. "Naša dolžnost je, da zadeve zdaj odpeljemo in da vidimo, kje smo s tem," je pristavil. Na vprašanje o vršilcu dolžnosti, ki bi nasledil Juga, pa je dejal, da je še preuranjeno. "Ko bo to izglasovano, bomo aktivno pristopili k iskanju najboljših rešitev," je napovedal.

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S 1. septembrom s položaja direktorice Zdravstvenega doma Ljubljana odstopa tudi Antonija Poplas Susič. Njen mandat so večkrat spremljale kritike zaradi razmer v največjem slovenskem zdravstvenem domu, predvsem zaradi kadrovskih težav, medtem ko jo je ljubljanski župan Zoran Janković zagovarjal kot sposobno in uspešno direktorico.

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KOMENTARJI19

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yss
31. 08. 2026 20.11
Še en gospod poznih srenjih let prihaja .Danes je povprečna starost te vlede med 65 in 75 let. Slovenska pomlad četrtič...75% je gospodov...
Odgovori
0 0
Ananas3456
31. 08. 2026 20.08
Kar je ptič nastavil je v interesu sanalaborja in precednika foruma 21 in direktorja vseh medicinskih poslov
Odgovori
-1
0 1
svoboda1234
31. 08. 2026 20.06
Žal vsaka vlada nastavi svoje ljudi, pa ni važno leva ali desna
Odgovori
-1
0 1
manga
31. 08. 2026 20.04
Kacin je vodilni lažnivec in zelo resna oseba za to funkcijo.
Odgovori
-1
1 2
svoboda1234
31. 08. 2026 20.04
V vsakem primeru bi ga odstavili
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+1
2 1
Ricola Swiss
31. 08. 2026 20.02
Lojzeti od kuštravca, kar po vrsti odstopajo.
Odgovori
-2
2 4
deltex
31. 08. 2026 19.58
Novega direktorja bo SDS že določil. Ali bo to Dimitrij Rupel-80 let, morda Guzej-76 let, ali pa Zofija Mazej Kukovič -72 let. Še največ šans ima pa Zdravko Počivalšek, ker je najmlajši. Samo 68 let.
Odgovori
+2
6 4
Ananas3456
31. 08. 2026 20.10
Kučan 85 let je pa ze 35 let prvi nabavni za medicinsko opremo in zdravila
Odgovori
+3
3 0
Senzor
31. 08. 2026 19.58
Kaj je naredil narobe, da je moral podati odstopno izjavo.??? Zdravstvo ne bi smel biti politični poligon. Golob ga je izrabljal za lastno promocijo.
Odgovori
+3
6 3
Ananas3456
31. 08. 2026 20.11
Kučan 35 let paradira
Odgovori
0 0
Ali63
31. 08. 2026 19.51
No, pa smo tam. Cca 20 let nazaj. Bravo magic JJ.
Odgovori
-4
4 8
kala 09
31. 08. 2026 19.50
Lažnivca treba vun nesti.
Odgovori
+2
5 3
Jezna lepookica
31. 08. 2026 19.49
Seveda, če izraelci grozijo družinam
Odgovori
-3
4 7
r h
31. 08. 2026 19.42
najprej se vse p.....e, ko pa je potem situacija na najnižji stopnji, pa se odstopi. Klasika, Slovenija moja dežela.
Odgovori
+3
9 6
kekyooo
31. 08. 2026 19.41
zanimivo vsi Pernatovi in Jankovićevi prijatelji v zadnjih dneh odstopajo. Le kaj se kuje, se bojijo "politične policije"? Jaz bi rekel da ja.
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+1
9 8
mr_green
31. 08. 2026 19.44
Kuje se to, da bodo spet vzpostavili divji zahod z nabavami. Jug je nabave uredil na najvišjo raven pd osamosvojitve. Janša pa še nikoli ni česa izboljšal. Samo uničil.
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+3
8 5
nekajpavem
31. 08. 2026 19.22
Probajmo tokrat z managerjem po izobrazbi…
Odgovori
+8
11 3
Nikdar več
31. 08. 2026 19.27
Žal bi moral imeti direktor vsake bolnisnice
Odgovori
+0
1 1
Oblastljudstvu
31. 08. 2026 19.04
Pernati and Company se bodo počasi razbežali. Bomo videli kako daleč segajo lovke
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+2
25 23
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