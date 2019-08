Generalni sekretar LMŠ Šoltesu s pritiski poskušal pomagati do službe?

"Poklical me je generalni sekretar politične stranke LMŠ Brane Kraljin mi naročil, da država pričakuje imenovanje Igorja Šoltesa za direktorja Uradnega lista, in zahteval poročanje o kadrovskem postopku njemu mimo in pred kakršnokoli komunikacijo z SDH, d.d., ki je 100-odstotni delničar Uradnega lista," je v prijavi zapisala predsednica nadzornega sveta Uradnega lista Irena Prijović.

Dokument je na Twitterju objavil urednik Požareporta Bojan Požar, Prijovićeva pa je zaSTA potrdila njegovo verodostojnost.