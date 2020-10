Generalni sekretar na pravosodnem ministrstvu bo Andrej Špenga, poznan po 'kraji' iz Bauhausa

Špenga iz vrst SMC je podobno funkcijo v preteklosti že opravljal - za časa vlade Mira Cerarja je bil državni sekretar na ministrstvu za notranje zadeve.

Javnosti pa je postal znan decembra 2015, ko naj bi v trgovini z orodjem in gradbenim materialom Bauhaus v Mariboru ukradel za 40 evrov robe. Tudi na Policijski upravi (PU) Maribor so takrat potrdili, da so tri tedne prej (28. novembra) prejeli klic iz trgovine, a je podjetje nato odstopilo od pregona.

Špenga, ki je bil med županovanjem Andreja Fištravca svetnik v mariborskem občinskem svetu, pa je navedbe medijev takrat zanikal, češ da je šlo za "nerodnost". "Ob nakupu ventilatorja je manjkal en del – podloga, katere vrednost znaša le nekaj centov. Ker je šlo za zadnji kos izdelka, je prodajalka na računu napisala, da gre za dolg stranki, navedla šifro manjkajočega dela, se podpisala in z mano dogovorila, da manjkajoči del prevzamem, ko pride nova zaloga. Ob naslednjem nakupu istovrstnega ventilatorja je prišlo do nesporazuma, ki smo ga na mestu samem tudi razčistili. Poleg tega sem poslal pisno pojasnilo trgovini Bauhaus, s čimer menim, da je bil ta neljubi dogodek, do katerega je delno prišlo tudi zaradi mojega nerodnega ravnanja, razjasnjen in s tem dokončno zaključen," je takrat dejal.