Generalni sekretar Nata: 'Gre za interese Slovenije'

Ne gre le za zloglasna dva odstotka obrambnega proračuna, gre za slovenski odnos do zavezništva in javno mnenje. Nato je vedno naletel na bolj ali manj razumevajoče slovenske vlade. Čeprav je zelo jasno, kakšne ugodnosti ima Slovenija s članstvom v zavezništvu in da bi bi bila samostojna pot veliko dražja in manj učinkovita, se mnenjska kampanja proti zvezi Nato v Slovenji, v zadnjih letih, na veliko rusko veselje, vedno bolj širi. Z Levico pa ta že trka na vrata vlade. A jasen je bil tudi Marjan Šarec - ne moremo samo pobirati koristi, imamo tudi dolžnosti.

Nekdanji dolgoletni norveški predsednik vlade, Jens Stoltenberg je nedvoumen - gre za interese Slovenije in Nato ni diktatorska organizacija, ampak zveza demokracij s pomembnimi vrednotami. Naša izbira pa je kakšne vrednote bomo izbrali in kako pomembna nam je varnost.

Danes ste se srečali z našim predsednikom vlade, Slovenija je kredibilen partner zavezništva, o tem ni dvoma, glede na velikost države veliko prispevamo k misijam in operacijam zavezništva, a zmanjka nam, ko pride do finančnih zavez. Jasno je, da ne bomo dosegli svoje lastne obljube o dveh odstotkih proračuna namenjenih za obrambo do leta 2024. Kaj ste danes rekli Šarcu in kaj je rekel on vam?

Povedal sem predsedniku vaše vlade, da je Nato hvaležen za prispevek Slovenije pri misijah v Afganistanu, pri boju proti teroristom. Za vaš prispevek na Kosovu pri zagotavljanju varnosti in stabilnosti, za vaš prispevek v baltskih državah, kjer sodelujete v misiji Okrepljena prednja prisotnost (Enhanced forward presence). Sočasno pa sem mu rekel, da pričakujem od Slovenije, da bo več vlagala v obrambo in da bo držala svojo besedo in spoštovala zaveze, ki smo jih naredili skupaj. Da bomo nehali rezati obrambne proračune, jih začeli povečevati in se približali dvema odstotkoma. Šarec je obljubil, da bo Slovenija več vlagala in poudaril je nekaj, s čimer se zelo strinjam. To delate, ker je vašem lastnem interesu.

Spominjam se, ko sem bil norveški politik v devetdesetih, bil sem odgovoren za reze v obrambnem proračunu. Toda takrat so se napetosti zniževale po koncu hladne vojne. Sedaj se spet povečujejo. Priča smo vedno bolj drzni Rusiji, ki uporablja vojaško silo proti sosedom, proti Ukrajini. Priča smo kibernetskim in hibridnim napadom, vidimo nemir na jugu z Isisom. Moramo več vlagati v varnost, saj živimo v vedno bolj nepredvidljivem svetu in od Slovenije pričakujemo da bo del tega.