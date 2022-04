Genialen set s katerim boste pozabili na skrbi in stres

Izberite Mandaly, set pribora za tehniko mandala , s katerim boste s svojimi malčki ustvarili prave male umetnine. Set vsebuje vse, kar potrebujete za začetek svoje ustvarjalne avanture.

Okrasite svoj dom z izvirnimi umetninami

Osem različnih šablon in celo 20 čopičev in palčk vam bo dalo popolno svobodo pri ustvarjanju lastne umetnosti. Barvate lahko različne materiale in površine, kot so les, kamen, papir ali tkanina.

Kombinirajte motive in ugotovite, kako okrasiti vsak kotiček svojega doma. Ta zabavna tehnika od vas ne zahteva velikih naložb ali posebnega umetniškega dara. Dajte krila svoji domišljiji in uživajte v tej sproščujoči tehniki risanja. Pomagala vam bo, da se znebite stresa in uredite dom po svojih željah.