Genialno: Tako lahko "utišate in umirite" pralni stroj, ko deluje

Pralni stroji – brez njih si življenja ne predstavljamo, a kolikor nam olajšajo življenje, nas včasih spravljajo tudi ob živce. Glasen zvok, pomikanje in nenehni nadzor, ko delajo so lahko zelo naporni.

Če imate dober, a glasen stroj, vam bomo razložili, kako ga »utišati in umiriti«. Rešitev teh težav so preproste noge, ki preprečujejo tresljaje in zdrs pralnega ali sušilnega stroja, hkrati pa ščitijo tla pred poškodbami. Podaljšujejo življenjsko dobo pralnega stroja



Stoppy protizdrsne podložke lahko namestite na katero koli površino, da zagotovite stabilno površino za pralni stroj. Pravilna lega nevtralizira »skakanje« v kopalnici, drastično zmanjša hrup celo starih pralnih strojev in s tem poškodbe same naprave.

Razen, da podaljšujejo življenjsko dobo starejših strojev in ščitijo novejše, zagotavljajo tudi popolno zaščito za vaša tla. >> Od zdaj naprej mirnejše sanje za vašo družino, hišne ljubljenčke, pa tudi sosede - preberite, kako << Poleg preprečevanja skokov in zmanjšanja tresljajev pralnih strojev lahko Stoppy protizdrsne podložke namestimo pod katero koli glasnejšo napravo. Naj bo to glasen hladilnik, ki zelo moti vašega ljubljenčka, ali sušilnik, ki obnori sosede in sostanovalce. Majhne in preproste, te podložke opravljajo fantastično delo: - Zmanjšujejo vibracije in udarce - Ščitijo tla pred obrabo in poškodbami - Nevtralizirajo glasne zvoke naprave - Uporabne so v celotnem gospodinjstvu

Kako in kje se namešča protizdrsna podpora? Stoppy je 4-delni set protizdrsnih podložkov, ki lahko prenesejo obremenitve do 1 tone. Gumijasta podlaga se bo prilagodila vsem neravninam tlem. Ne glede na to, ali gre za parket, laminat ali ploščice, namestitev ne zahteva dodatnih vijakov za pritrditev nog. Dovolj je, da jih položite na tla, dvignete želeno napravo ali kos pohištva in ga postavite nanje. >> Zahvaljujoč temu preprostemu izdelku bodo vaše naprave zdržale dlje << Obstaja še en razlog, zakaj so fantastične – s tem, da na te odlične pomočnike postavite pohištvo in belo tehniko, si zagotovite enostaven in hiter način za čiščenje vseh kotičkov vašega doma. Prav tako vam lahko olajšajo premikanje pohištva in glomaznih naprav. Torej, set 4 blazinic vam bo pomagal: - Ohranite naprave in podaljšajte njihovo življenjsko dobo - Pozabite na svoje naprave, ko delujejo, ker ne bodo več oddajale nadležnih zvokov - Preprosto premikate pohištvo in aparate ter pridete do vsakega vogala, ki ga želite očistiti

Kako do tega neverjetnega pomočnika s 50% popustom? Stoppy set protizdrsnih podložkov ni mogoče najti v običajnih trgovinah. Ta neverjetni set je na voljo samo na spletu. Naročite ga lahko na uradni spletni strani Flamingoshop. A presenečenja se tu ne končajo! Trgovina Flamingoshop se je odločila razveseliti prvih 100 bralcev portala xxx in je zanje pripravila 50-% popust. Še niste slišali za Flamingoshop? To je edinstvena trgovina, v kateri so kupci vedno na prvem mestu. Zato skuša revolucionirati način online nakupovanja in ga omogočiti vsem. S svojim varnim in zanesljivim poslovanjem neprestano beleži rast novih uporabnikov. Poleg tega statistika kaže, da se vrne kar 93 % kupcev, kar je zadosten dokaz o povezanosti znamke Flamingoshop s kupci. Pokaže tudi, kaj ljudje mislijo o blagovni znamki, katere izdelki olajšajo in izpopolnijo naše življenje. Eden izmed izdelkov iz njihove ponudbe, ki bo osrečil vas in vašo družino, je Stoppy - set 4 protizdrsnih podližkov.

